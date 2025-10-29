Los Blue Jays de Toronto se imponen a los Dodgers en el Juego 5 y toman la delantera en la Serie Mundial

Tres lanzamientos duró la ilusión de la multitud en Dodger Stadium. Fue lo que tardaron los Blue Jays de Toronto en encaminar la victoria (6-1) en el Juego 5 de la Serie Mundial, esa que están a un triunfo de conquistar por primera vez en 32 años.

Blake Snell, uno de los ases en la rotación abridora de los todavía campeones, fue recibido con cuadrangulares espalda con espalda de Davis Schneider y Vladimir Guerrero Jr. Sí, solamente tres lanzamientos después, la novena canadiense tenía de su lado el factor anímico en un duelo clave de este “Clásico de Otoño”.

Aunque ese par de jonrones en la primera entrada de nada habrían servido sin la gema lanzada por Trey Yesavage. El prodigio de 22 años de edad respondió en el momento más importante.

La dura fanaticada de los Dodgers se metió con él en su segunda apertura en Serie Mundial, primera fuera de casa. El chico respondió con un enorme trabajo. En siete entradas, sólo le hicieron una carrera, permitió tres hits, no otorgó bases por bolas y recetó 12 ponches, récord para un novato en la Serie Mundial.

Los Dodgers presentaron a un consagrado en la lomita, pero fueron vencidos por un lanzador que hace dos meses todavía estaba en las sucursales de la organización canadiense.

No hubo un pelotero de los californianos que no fuera dominado por la vía de los strikes. Sí, hasta el astro japonés Shohei Ohtani. Will Smith, Mookie Betts y Freddie Freeman se llevaron un par de “chocolates”.

Anemia ofensiva que contrastó con el bateo oportuno de los Blue Jays, que volvieron a sacar provecho del endeble bullpen de los Dodgers. Las tres anotaciones conseguidas entre la sexta y séptima entradas, terminaron de apagar el ánimo de una afición consciente de que su equipo ya no tiene mañana… Y deberá sostener dos partidos sin mañana fuera de casa.

Serán en Canadá, donde Toronto está a 27 outs de su primer título en 32 años.