Atlético de Madrid sorprende al Barcelona en la Champions League

El Atlético de Madrid ganó este miércoles al Barcelona al imponerse 2-0 en la ida de cuartos de final de la Champions League, apoyado en su superioridad numérica tras la expulsión de Pau Cubarsí (44').

Un gol de falta de Julián Álvarez (45') y otro tanto del noruego Alexander Sorloth (70') dieron la victoria al equipo rojiblanco en el Camp Nou.

La victoria del equipo madrileño, cuyo autobús fue recibido con lanzamiento de objetos a su llegada, pone en ventaja al conjunto de Diego Pablo Simeone de cara a la vuelta en el Metropolitano.

El delantero del Atlético de Madrid Antoine Griezmann aseguró que los jugadores rojiblancos se van "contentos por la victoria" en la Liga de Campeones contra el Barcelona, pero ha matizado que "queda muchísimo por jugar".

"No hicimos nuestro mejor partido con balón, tenemos cosas que mejorar y que aprender. Nos vamos contentos por la victoria, pero queda muchísimo por jugar. Las semifinales están muy lejos, a 90 o más minutos. Tranquilidad, confianza y los pies en el suelo", ha resumido el internacional francés en declaraciones a Movistar+.

Griezmann ha elogiado al delantero argentino Julián Álvarez, autor del 0-1 con un gol de falta directa, del que ha dicho que "está muy bien" y "ojalá pueda llevar a la final" al conjunto rojiblanco.

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⚽️ ¡GOOOOOOOOOOL DE ATLÉTICO DE MADRID!



La falta que provocó la roja de Cubarsí, termina en un golazo de Julián Álvarez.



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¿Cómo quedó el PSG vs Liverpool?

El Paris Saint-Germain dominó con autoridad al Liverpool por 2-0 en la ida de los cuartos de final de la Champions League este miércoles en el Parque de los Príncipes, un resultado que le permite tomar una clara ventaja de cara a la clasificación para las semifinales.

Désiré Doué abrió pronto el marcador con un disparo con rosca que superó por alto al portero de los Reds, Giorgi Mamardashvili (11'). Khvicha Kvaratskhelia amplió la ventaja (65') al culminar con una acción individual de genio el dominio de los vigentes campeones de Europa.

La vuelta tendrá lugar el martes en Anfield y el ganador se enfrentará al Bayern Munich o al Real Madrid en semifinales.

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