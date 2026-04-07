Aaron Ramsey anuncia su retiro como futbolista profesional tras su polémica salida de Pumas

Aaron Ramsey fue presentado con la camiseta del Club Universidad Nacional en julio de 2025.

Su llegadad al futbol mexicano era considerada como la bomba del mercado de transferencias veraniego, por la calidad de los equipos en los que había jugado (Arsenal y Juventus).

Sin embargo, su paso en la Liga MX fue efímero y se terminó marchando sin pena ni gloria.

El volante galés no cumplió con las expectativas y su etapa como jugador de los Pumas no duró ni cinco meses.

De manera sorpresiva, el canterano del Cardiff City decidió tomar sus maletas y marcharse nuestro país de un día para otro.

Desde entonces, Aaron Ramsey no volvió a pisar un terreno de juego como jugador, pero se dedicó a otros proyectos en su regreso a Gales.

Luego de seis meses sin estar en actividad futbolística, el elegante centrocampista decidió dar un paso al costado y colgar los botines, de manera definitiva.

A través de sus redes sociales, el británico anunció su retiro oficialmente y publicó un mensaje.

"Esta no ha sido una decisión fácil de hacer. Después de mucha consideración, he decidido retirarme del futbol", señaló.

Por supuesto, Aaron Ramsey comenzó su escrito dedicándole unas palabras a su selección.

"Primero, quiero empezar con Gales. Ha sido un privilegio usar la playera galesa y experimenté tantos increíbles momentos con ella", manifestó.

A los aficionados galeses, también les agradeció por el apoyo y cariño que le brindaron a lo largo de los 17 años que portó la playera de los Dragones.

"Ustedes estuvieron en las altas y en las altas y han sido parte esencial e indispensable de nuestro éxito. Hemos estado a través de todo juntos y ha sido un honor representarlos", valoró.

Además, agradeció al Cardiff City, al Arsenal, al Nottingham Forest, a la Juventus, al Rangers, al Niza y a los Pumas, es decir, a todos los equipos que defendió.

"En segundo lugar, [quiero] agradecer a todos los clubes. He sido lo suficientemente afortunado al jugar para ellos. Gracias a todos los directores técnicos y staff que me ayudaron a ser capaz de vivir mi sueño y en el nivel más alto", añadió.

Para finalizar, Aaron Ramsey le dedicó un emotivo mensaje a sus seres queridos y valoró que lo hayan acompañado a lo largo de sus casi 20 años como futbolista profesional.

"Un enorme agradecimiento a mi esposa e hijos y toda mi familia. Sin ustedes a mi lado a a largo, nada de esto hubiera sido posible. Sobre el siguiente capítulo", detalló el volante galés.