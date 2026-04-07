Champions League: Horarios y canales para ver EN VIVO los cuartos de final HOY martes 7 de abril

La UEFA Champions League está de regreso. Este martes 7 de abril se ponen en marcha los cuartos de final de la Temporada 2025-26.

Hoy se juegan la ida y cuatro clubes saltan al escenario del torneo de clubes más importante del viejo continente.

Con dos partidos que prometen tener intensidad y emociones, la Liga de Campeones entra en actividad luego de tres semanas de que concluyeran los octavos de final.

Real Madrid, Bayern de Múnich, Sporting de Lisboa y Arsenal son los primeros equipos que abrirán el telón.

El primera partido es bastante importante para sus aspiraciones de instalarse en la antesala de la gran final.

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Sobre todo, los dos conjuntos que tengan la ventaja de la localía tratarán de aprovecharla para encaminar la serie rumbo a las semifinales del certamen.

Los Merengues se instalaron en los cuartos de final tras derrotar al Manchester City (5-1) en el marcador globlal,

Por su parte, el Gigante de Baviera aplastó (10-2) a la Atalanta y se coló entre los ocho mejores del torneo.

Los Leones sufrieron en el primer partido ante el Bodo/Glimt, pero se recuperaron en el segundo y lo vencieron (5-3) global para superar los octavos de final.

Mientras que los Gunners eliminaron (3-1) al Bayer Leverkusen y volvieron a clasificarse a los cuartos de final.

Estos cuatro equipos tratarán de mantenerse en la disputa por la Orejona, pero sólo hay dos boletos disponibles para la siguiente ronda.

Cabe resaltar que los otros cuatro equipos en los cuartos de final son Atlético de Madrid, Barcelona, Liverpool y Paris Saint-Germain.

Horarios y canales para ver EN VIVO los cuartos de final de la Champions League HOY

Real Madrid vs Bayern de Múnich

Fecha: Martes 7 de abril

Hora: 13:00

Estadio: Santiago Bernabeú

Transmisión: HBO MAX/TNT