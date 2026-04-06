MLS supera en juventud y diversidad al resto de ligas deportivas de Norteamérica

La Major League Soccer continúa estableciendo como una de las ligas más fuertes dentro de Norteamérica, algo que han conseguido debido a la diversidad dentro de cada una de las franquicias, ya que eso ayuda a ampliar su mercado.

De acuerdo con cifras de la propia MLS, en este 2026 se registra un total de 78 países representados en el campeonato, lo que los coloca como la liga con mayor diversidad en Norteamérica.

"El número de países representados en la MLS en 2026 es 56% más que de la siguiente liga masculina más cercana de Norteamérica (NBA, 50 países representados) y el total supera la suma de la NFL (28), NHL (21) y MLB (19)", detallan en su reporte.

MLS cuenta con amplia diversidad / Foto: Cortesía MLS

Además de las amplias nacionalidades, algo que pone a la Primera División de Estados Unidos por encima de otras ligas es la juventud. Según los datos, la media de edad de los clubes que conforman a la MLS es de 25.80 años.

Este dato los coloca por delante de la NBA con 26.54 años, seguida por la NFL (27.19), la NHL (28.59) y la MLB (29.02).

"Más de 170 jugadores de 22 años o menos han disputado al menos un partido de la MLS durante la temporada 2026 (176 a partir del 23 de marzo). De los 102 jugadores que han debutado en la MLS esta temporada, la edad media es de 23.2 años", se lee en el análisis de la liga.

El promedio de edad de la MLS es la más bajada de Norteamérica / Foto: Cortesía MLS

Curiosamente, México no está dentro del listado de países con mayores representantes en el futbol estadounidense, sin contar EU y Canadá. La lista es liderada por Brasil (33), le sigue Argentina (32) y Colombia (24).

"Más allá de los jugadores nacidos en Norteamérica (425), Europa lidera todos los continentes extranjeros con 164, seguida de Sudamérica (123), África (58), Asia (19) y Oceanía (10)", desmenuza el informe.