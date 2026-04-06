Vinícius Júnior respalda a Lamine Yamal tras condenar cánticos antimusulmanes

El delantero del Real Madrid Vinícius Júnior elogió a Lamine Yamal, su rival del Barcelona, por condenar públicamente los cánticos antimusulmanes en un partido reciente, y afirmó que los jugadores deben mantenerse unidos en la lucha contra la discriminación.

Vinícius habló el lunes, menos de una semana después de que Yamal criticara los cánticos de aficionados españoles en el amistoso de España contra Egipto el martes pasado. Yamal, que es musulmán, manifestó que los cánticos fueron irrespetuosos e intolerables.

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Vinícius ha sido a menudo objeto de insultos racistas mientras juega en Europa y es una voz activa en la lucha contra el racismo. Señaló que “siempre es complicado” hablar del tema, pero que “estas cosas pasan mucho”.

“Ojalá Lamine pueda seguir también esta lucha. Es importante que hable y podamos ayudar a los demás”, señaló Vinícius. “Nosotros somos famosos, tenemos dinero, pero los negros pobres tienen más dificultades que nosotros”.

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En un partido de la Liga de Campeones el mes pasado en Lisboa, Vinícius acusó a Gianluca Prestianni, el atacante argentino de Benfica, de llamarlo mono después de que el astro brasileño celebrara frente a los aficionados locales cuando marcó para el Madrid. Aficionados de Benfica insultaron a Vinícius desde las gradas.

“No digo que España, Alemania o Portugal sean países racistas, pero hay racistas en todos los países, en Brasil también, y si luchamos juntos ojalá que otros jugadores y la gente deje de sufrir estas cosas”, señaló Vinícius.

Vinícius habló en la víspera del partido de ida entre el Madrid y el Bayern Múnich en los cuartos de final de la Liga de Campeones.