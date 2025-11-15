Atletas olímpicos formarán parte del Triatlón de Xel-Há; el evento cumplirá 15 años de historia

Este fin de semana, mientras el sol se despierta en el corazón de la Riviera Maya, el Triatlón de Xel-Há cumplirá quince años de historia. Tres atletas que representaron a México en los Juegos Olímpicos de París formarán parte de uno de los últimos capítulos del Campeonato Nacional, acompañados por aguas turquesas y senderos de selva: Crisanto Grajales, María Tapia y Lizeth Rueda.

“Los atletas nos aplauden, ya que es el triatlón más hermoso del país. Esto es un orgullo porque no cualquiera puede tener el evento de natación. Debajo de ti, van nadando las rayas y los peces”, platicó Zaira Escamilla, responsable de Gerencia de Atención al Visitante del Parque Xel-Há, en entrevista para EL UNIVERSAL Deportes.

La categoría olímpica estará conformada por mil 500 metros de natación, 40 kilómetros de ciclismo y carrera de 10 kilómetros. Un casi cierre con broche de oro en el calendario de la Federación Mexicana de Triatlón.

Triatlón de Xel-Há - Foto: Cortesía

“Somos uno de los últimos eventos dentro del último calendario de la Federación. [...] Son quince años donde existe un compromiso para darle ese 'apapacho' a los atletas”, continuó Escamilla.

Los deportistas olímpicos no estarán solos, pues se espera la asistencia de mil 800 participantes en todas las ramas del Triatlón de Xel-Há, incluidos competidores que viajarán desde Europa y África para formar parte del Campeonato Nacional.

En su quinceavo aniversario, la competencia repartirá una bolsa de 100 mil pesos en la modalidad élite varonil y femenil. Así como una de 30 mil pesos para cada categoría olímpica y sprint que reconozca los mejores tiempos absolutos por edad. “Tenemos historias que nos 'enchinan' la piel”, concluyó la representante del Parque Xel-Há.

