André Jardine: En América duermes poco, pero la pasión es muy grande

Aún con la incertidumbre de cómo jugará su primer partido como técnico del América, André Jardine se declara listo para enfrentar este viernes al FC Juárez en el Estadio Azteca.

A la espera de un nuevo refuerzo para fortalecer el ataque de las Águilas, Jardine explicó que no se cierra a una sola variante de juego y que podría jugar sin delantero.

"Soy un entrenador que me gustan muchas variantes, jugar sin delanteros ya me pasó un par de veces, sin un delantero fijo, con falso nueve, con interiores. Me gusta la incertidumbre de no tener idea de como jugar, pero hay chavos de la Sub 20", aseveró técnico brasileño.

Después del duro golpe que acabó con las ilusiones del americanismo en el Clausura 2023, André aseguró que el nuevo Apertura lo "encararemos como el torneo de nuestras vidas”.

“Mi cabeza funciona sin parar, cada entrenamiento te da información y tu cabeza empieza a pensar como explotar a cada jugador, con que variante sacar la mejor versión de cada uno. No descansas mucho, duermes poco, pero una pasión muy grande, siento que los jugadores viven intensamente este inicio", agregó.

André Jardine pide el apoyo de la afición del América

La ilusión se le nota en todo momento. André Jardine sabe que está ante uno de los retos más grandes en su carrera, pero sabe que sin la afición difícilmente llegarán lejos.

¡Atención, americanistas! 🦅💛



"Que den un voto de confianza a este grupo, a nuestro cuerpo técnico que es nuevo y está feliz de estar en este club. Sabemos la responsabilidad que tenemos y yo encontré un grupo con mucho carácter, con ganas de darle alegría a la afición", declaró el timonel de 43 años.

Asimismo, envió un mensaje emotivo y enfatizó que todo aficionado que está en las malas, cuando los títulos llegan puede sentirse parte del logro grupal.

"Las cosas no saldrán desde el primer minuto a la perfección, pero sabemos como llegar. Que estén junto a nosotros. Yo fui un aficionado en un momento de mi vida y en los momentos más difíciles de un club un aficionado permanece junto con el equipo y en los momentos difíciles les dan cariño. Cuando vienen los mejores días la felicidad trasciende porque te sientes parte de la conquista de los triunfos”, concluyó un efusivo André Jardine.

