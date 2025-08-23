América y Barcelona Femenil se reencuentran; las Águilas enfrentarán a las subcampeonas de la Champions League

Han pasado 726 días, casi dos años, desde la última vez que las escuadras femeniles de América y Barcelona midieron fuerzas. Este domingo, al mediodía en el Estadio Ciudad de los Deportes, se reencontrarán en un partido amistoso para escribir un segundo capítulo en la historia de este cruce internacional.

Sin embargo, para el estratega Ángel Villacampa, el encuentro será todo... Menos amistoso, especialmente por lo que representan ambos equipos: “Hay partidos que están condenados a no ser amistosos por la identidad que tienen. […] Es una oportunidad de mostrarnos ante las mejores. Vienen a nuestra casa, encima”, aseveró en conferencia de prensa.

En el hogar de las azulcremas, las subcampeonas de la Champions League cerrarán su gira por territorio mexicano, después del “Duelo de Estrellas” que disputaron ante las figuras de la Liga MX Femenil. Mientras la lluvía caía en “El Volcán”, el compromiso se definió desde los once pasos y dejó la victoria en manos de las blaugranas.

Lee también América vs Barcelona: Horario y canales para ver EN VIVO el Campeonas Tour 2025; este domingo 24 de agosto

¡Todo listo! 🔥#VIDEO 📹 | Éstas fueron las palabras del DT de América Femenil, Ángel Villacampa, de cara al duelo que disputarán contra Barcelona.



🦅 “Hay partidos que están condenados a no ser amistosos por la identidad que tienen” pic.twitter.com/fvIHkySsiq — Universal Deportes (@UnivDeportes) August 24, 2025

La primera vez que las “Águilas” del América recibieron la visita de Barcelona fue en un no tan lejano agosto de 2023. En ese entonces, el Estadio Azteca registró una asistencia de aproximadamente 35 mil aficionados que dijeron “presente” para ver el encuentro entre ambas escuadras: un paso más en la internacionalización del balompié mexicano femenil.

Aunque el primer tiempo le perteneció a las azulcremas, su esfuerzo no fue suficiente para abrir el marcador. Los goles de Claudia Pina y Judit Pujols pintaron de blaugrana al Coloso de Santa Úrsula, apoderándose del triunfo en un encuentro que dejó como postal el cariño con el que la afición de México recibió a la futbolista española, Alexia Putellas.

En el presente, las dirigidas por Ángel Villacampa llegan a este partido con un paso perfecto en el Apertura 2025. La ofensiva y defensiva que han construido —en las siete fechas del actual certamen— les ha valido un carácter invicto, por lo que están expectantes para el encuentro ante Barcelona.

Hazaña que las blaugranas reconocen. En palabras de la centrocampista Patri Guijarro: "Es un duelo entre los mejores equipos de cada continente. Esperemos que este año nosotras podamos corroborarlo. Ha empezado muy bien con pleno de victorias en su liga. Creo que mañana demostraremos la grandeza de ambos equipos".

El silbatazo inicial sonará este domingo, 24 de agosto, en punto de las doce del mediodía.

Lee también Mariana Gutiérrez sobre el crecimiento de la Liga MX Femenil; “la ambición es que todo mundo voltee a ver a México”, asegura