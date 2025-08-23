América vs Barcelona: Horario y canales para ver EN VIVO el Campeonas Tour 2025; este domingo 24 de agosto

El mejor equipo del mundo entrará en acción este domingo en la Ciudad de México. El Barcelona visita a las Águilas del América para disputar el Campeonas Tour 2025 .

Las Azulcremas de Ángel Villacampa reciben a las culés de Pere Romeu, en el estadio Ciudad de los Deportes, este domingo. Después de dos años regresa a la capital el Barcelona.

Luego de disputar un encuentro amistoso frente a las Estrellas de la Liga MX, en el estadio Universitario, duelo que finalizó 2-2 y a la postre se impusieron en penaltis, ahora quieren seguir por el buen camino frente a las Águilas.

Aquel duelo en agosto de 2023 , fue para las blaugranas que se impusieron en el Estadio Azteca dos goles por cero. Dicho enfrentamiento reunió a casi 35 mil aficionados.

Mañana, las Águilas del América, líder de la Liga MX Femenil, busca revancha frente a su afición y querrá demostrar que su nivel va más allá del torneo local.

El Barcelona Femenil causa furor en su llegada a México / Fotos: Leobardo Vázquez Hernández - EL UNIVERSAL

¿Cuándo y dónde ver el América vs Barcelona?

Aún hay boletos disponibles para el encuentro entre América y Barcelona, en el estadio Ciudad de los Deportes; sin embargo, también será transmitido por televisión abierta.

Fecha: Domingo 24 de agosto.

Transmisión: Canal 2 y TUDN.

Horario: 12:00.

