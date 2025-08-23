Más Información

Resultado: Monterrey es nuevo líder del futbol mexicano; goleó en casa a Necaxa

Lluvia retrasa el Cruz Azul vs Toluca en Ciudad Universitaria; el partido arrancará 30 minutos tarde

Liga MX: Cruz Azul vs Toluca - EN VIVO - Jornada 6 - Apertura 2025

América vs Barcelona: Horario y canales para ver EN VIVO el Campeonas Tour 2025; este domingo 24 de agosto

Video: Sergio Canales le hace un GOLAZO a Necaxa; el mediocampista de Monterrey metió un gol olímpico

El mejor equipo del mundo entrará en acción este domingo en la Ciudad de México. El Barcelona visita a las Águilas del América para disputar el Campeonas Tour 2025.

Las Azulcremas de Ángel Villacampa reciben a las culés de Pere Romeu, en el estadio Ciudad de los Deportes, este domingo. Después de dos años regresa a la capital el Barcelona.

Luego de disputar un encuentro amistoso frente a las , en el estadio Universitario, duelo que finalizó 2-2 y a la postre se impusieron en penaltis, ahora quieren seguir por el buen camino frente a las Águilas.

Aquel duelo en agosto de 2023, fue para las blaugranas que se impusieron en el Estadio Azteca dos goles por cero. Dicho enfrentamiento reunió a casi 35 mil aficionados.

Mañana, las Águilas del América, líder de la Liga MX Femenil, busca revancha frente a su afición y querrá demostrar que su nivel va más allá del torneo local.

El Barcelona Femenil causa furor en su llegada a México / Fotos: Leobardo Vázquez Hernández - EL UNIVERSAL
El Barcelona Femenil causa furor en su llegada a México / Fotos: Leobardo Vázquez Hernández - EL UNIVERSAL

¿Cuándo y dónde ver el América vs Barcelona?

Aún hay boletos disponibles para el encuentro entre América y Barcelona, en el estadio Ciudad de los Deportes; sin embargo, también será transmitido por televisión abierta.

  • Fecha: Domingo 24 de agosto.
  • Transmisión: Canal 2 y TUDN.
  • Horario: 12:00.

