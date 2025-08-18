Lizbeth Ovalle será el fichaje más caro en la historial del futbol femenil a nivel mundial; dejaría la Liga MX por una gran cantidad

Lizbeth Ovalle, una de las mejores jugadoras de la Selección Mexicana y de la Liga MX, estaría muy cerca de hacer historia en el futbol femenil, luego de darse a conocer un acercamiento con el Orlando Pride de la National Women’s Soccer League.

El equipo estadounidense, que ha tenido en los últimos años a grandes estrellas, habría puesto el ojo en la atacante felina, presentando una gran oferta.

De acuerdo con Fox Sports, Ovalle, quien sonó como posible refuerzo en el balompié europeo, provocaría el pago de dos millones de dólares por su cláusula de rescisión, la cifra más alta pagada por una futbolista profesional.

El reporte agrega que sería en las siguientes horas cuando el movimiento podría concretarse, dejando a Tigres Femenil, equipo en el que se ha convertido en una referente, a sus 25 años de edad.

La cantidad superaría la marca anterior de la canadiense Olivia Smith, por quien el Arsenal desembolsó 1.3 millones de dólares al Liverpool.

Jacqueline Ovalle Muñoz, quien ha recibido reconocimiento de varias figuras internacionales, ha ganado con las felinas varios títulos: Clausura 2018, Clausura 2019, Guardianes 2020, Guardianes 2021, Apertura 2022 y Apertura 2023.