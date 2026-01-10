América: Los mejores MEMES del empate a cero entre las Águilas y Xolos de Tijuana

El torneo Clausura 2026 empezó con un empate a cero para los Xolos de Tijuana y el América en el estadio Caliente, donde lo más relevante fue el primer uso de SAOT, la nueva tecnología que implementó la liga para marcar con mayor precisión los fuera de juego.

Las Águilas tuvieron las ocasiones de gol más claras, pero el guardameta mexicano Antonio Rodríguez, impidió cada una de ellas.

Una buena noticia para los azulcremas fue que su nuevo refuerzo, Rodrigo Dourado, debutó y se mostró sólido en los minutos que jugó. recuperó balones y distribuyó juego.

Sin embargo, ninguna de las dos aficiones se fue contenta al terminar el partido, y como es costumbre, las burlas, críticas y memes en las redes sociales no se hicieron esperar.

después de ver esto, solamente voy a decir una cosa:



ESTE SERÁ UN TORNEO MUUUUUUUUUUUUUUY LARGO



muy buenas noches a todospic.twitter.com/If9mNfpNzM — Mario David Lopez Ramos (@MarioDavidLop15) January 10, 2026

Mientras siga el incompetente de baños será un torneo largo. pic.twitter.com/eMlao8So4v — el gosco (@ghostcolour) January 10, 2026

El wey que pagó $175 para contratar FOX One y ver un aburrido Xolos 0-0 América. pic.twitter.com/X3cN9Sqbum — "El Jefe" Águila (@ElJefeAguila) January 10, 2026

El siguiente partido del América será el miércoles 14 de enero, cuando reciban al Atlético de San Luis, en el estadio Ciudad de los Deportes. Mientras que Xolos, ese mismo día, jugará ante el Querétaro en el estadio Corregidora.

