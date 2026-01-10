Más Información

América: Los mejores MEMES del empate a cero entre las Águilas y Xolos de Tijuana

Pascal Wehrlein es el más veloz previo a la clasificación del E-Prix de la Ciudad de México

Cruz Azul, tras una turbulenta semana, debuta HOY en el Clausura 2026 frente al León

Ma-Jin, la clave para impulsar el talento de Samantha Jiménez en los clavados

Samantha Jiménez espera tener un 2026 lleno de éxitos con la Selección Mexicana de Clavados

El torneo Clausura 2026 empezó con un empate a cero para los Xolos de Tijuana y el América en el estadio Caliente, donde lo más relevante fue el primer uso de SAOT, la nueva tecnología que implementó la liga para marcar con mayor precisión los fuera de juego.

Las Águilas tuvieron las ocasiones de gol más claras, pero el guardameta mexicano Antonio Rodríguez, impidió cada una de ellas.

Una buena noticia para los azulcremas fue que su nuevo refuerzo, Rodrigo Dourado, debutó y se mostró sólido en los minutos que jugó. recuperó balones y distribuyó juego.

Sin embargo, ninguna de las dos aficiones se fue contenta al terminar el partido, y como es costumbre, las burlas, críticas y memes en las redes sociales no se hicieron esperar.

Los mejores MEMES del empate entre América y Xolos

América MEMES
Los mejores MEMES de América
América MEMES

El siguiente partido del América será el miércoles 14 de enero, cuando reciban al Atlético de San Luis, en el estadio Ciudad de los Deportes. Mientras que Xolos, ese mismo día, jugará ante el Querétaro en el estadio Corregidora.

