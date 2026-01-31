América trabajaba a marchas forzadas para liberar una plaza de extranjeros y poder registrar al brasileño Raphael Veiga... en menos de una semana se quedó con tres espacios libres.

El delantero Rodrigo Aguirre será nuevo jugador de los Tigres y al inicio de los movimientos, él era el elemento "sacrificado" para el arribo del nuevo refuerzo.

Sin embargo, este sábado explotó la bomba en Coapa y además del Búfalo se sumaron las sorpresivas bajas de Álvaro Fidalgo y Allan Saint-Maximin.

El español dejará al Nido para cumplir su sueño de volver a jugar en el futbol de su país y todo parece indicar que su futuro está en el Real Betis de LaLiga; por su parte, el francés no será más jugador azulcrema por temas personales.

Según palabras de André Jardine, Saint-Maximin se va del club por los temas de racismo que sufrieron sus hijas y no por la situación que surgió de una supuesta pelea con André Jardine.

¿Habrá más movimientos en el América?

Las Águilas del América tiene hasta el 9 de febrero para incorporar más elementos a su plantilla. André Jardine confirmó en conferencia que buscarán incorporar por lo menos un elemento del extranjero.

Por otra parte, no negó que puede haber más salidas como las del chileno Víctor Dávila y el colombiano Raúl "La Pantera" Zúñiga.