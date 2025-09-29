Más Información
Alegna González, agradecida con Rommel Pacheco y la Conade por el apoyo incondicional tras ganar presea en Japón
Luego de conquistar la medalla de plata en el Mundial de Atletismo celebrado en Japón, Alegna González regresó a México como símbolo de perseverancia y excelencia deportiva.
Con una enorme sonrisa y el metal colgando del cuello, la joven marchista fue recibida por Rommel Pacheco, director de la Conade, y mostró su agradecimiento por el apoyo recibido de la institución en 2025.
"Me gustaría aprovechar la ocasión para agradecer a mi equipo y a las instituciones por todo el apoyo. En especial a la Conade y a la Marina, que siempre están para mí. Nunca me ha faltado nada; he podido hacer campamentos y contar con la beca, y eso es muy importante para mí".
Lee también: LeBron James arranca su campamento de entrenamiento número 23 en NBA, sin pensar en el retiro
González, quien ya cuenta con dos experiencias olímpicas en su trayectoria, destacó los grandes resultados de las mujeres mexicanas en el deporte, asegurando que eso la inspira a seguir por ese camino.
"Vivir este gran momento del deporte mexicano es muy bonito. Sabemos que tenemos muchas representantes en lo más alto, y es una inspiración ser bien representadas. Las mujeres estamos marcando la historia".
Alegna, quien recalcó su deseo de mantenerse en los primeros lugares mundiales y apuntar a la medalla en Los Ángeles 2028, invitó a millones de niñas a trabajar y seguir sus sueños.
"Yo, desde muy chica, tenía un sueño, y les diría a las niñas que luchen, que la vida te da buenos y malos momentos. La clave es no darse por vencidas y trabajar por los sueños".