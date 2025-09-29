Alegna González, agradecida con Rommel Pacheco y la Conade por el apoyo incondicional tras ganar presea en Japón

Luego de conquistar la medalla de plata en el Mundial de Atletismo celebrado en Japón, Alegna González regresó a México como símbolo de perseverancia y excelencia deportiva.

Con una enorme sonrisa y el metal colgando del cuello, la joven marchista fue recibida por Rommel Pacheco, director de la Conade, y mostró su agradecimiento por el apoyo recibido de la institución en 2025.

"Me gustaría aprovechar la ocasión para agradecer a mi equipo y a las instituciones por todo el apoyo. En especial a la Conade y a la Marina, que siempre están para mí. Nunca me ha faltado nada; he podido hacer campamentos y contar con la beca, y eso es muy importante para mí".

"TENEMOS MUCHAS REPRESENTANTES EN LO MÁS ALTO" 🇲🇽🥇



Alegna González habla de los éxitos deportivos de las atletas en el 2025 pic.twitter.com/hj4HaU6wJC — Universal Deportes (@UnivDeportes) September 29, 2025

González, quien ya cuenta con dos experiencias olímpicas en su trayectoria, destacó los grandes resultados de las mujeres mexicanas en el deporte, asegurando que eso la inspira a seguir por ese camino.

"Vivir este gran momento del deporte mexicano es muy bonito. Sabemos que tenemos muchas representantes en lo más alto, y es una inspiración ser bien representadas. Las mujeres estamos marcando la historia".

Alegna, quien recalcó su deseo de mantenerse en los primeros lugares mundiales y apuntar a la medalla en Los Ángeles 2028, invitó a millones de niñas a trabajar y seguir sus sueños.

"Yo, desde muy chica, tenía un sueño, y les diría a las niñas que luchen, que la vida te da buenos y malos momentos. La clave es no darse por vencidas y trabajar por los sueños".