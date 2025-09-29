MLB: ¿Dónde y a qué hora ver EN VIVO TODOS los juegos del Wild Card en la Postemporada?

Este 30 de septiembre dará inicio la Postemporada 2025 en el beisbol de las Grandes Ligas. Cuatro series de Wild Card definirián a los rivales de las dos mejores novenas en la Liga Americana y la Liga Nacional.

A partir de mañana comienza la pelea por la Serie Mundial.

¿Quiénes son tus favoritos? pic.twitter.com/F8hxXzAwUt — MLB México (@MLB_Mexico) September 29, 2025

El mayor atractivo es la primera serie de Playoffs entre Yankees de Nueva York y Red Sox de Boston en siete años. La mayor rivalidad en Las Mayores vivirá un nuevo episodio, que se escribirá en el Bronx. En el otro duelo de la Liga Americana, los Guardians de Cleveland recibirán a los Tigers de Detroit, que perdieron una enorme ventaja en temporada regular y ahora deberán jugar la ronda de comodín en condición de visitante.

En la Liga Americana, los Dodgers de Los Ángeles enfrentarán en casa a los Red de Cincinnati en un duelo que enfrentará a dos de los máximos referentes del beisbol de Las Mayores como lo son Shohei Ohtani y Elly De La Cruz. En Wrigle Field, los Cubs de Chicago juegan en contra los Padres de San Diego.

Las series se jugarán a ganar dos de tres juegos (de ser necesario el tercero) y de jugarán en casa del mejor sembrado. El ganador entre Guardians y Tigers jugará contra los Mariners de Seattle; mientras que el vencedor del Red Sox-Yankees se medirá ante los Blue Jays de Toronto.

En el viejo circuito, la llave entre Dodgers y Reds dará al rival de los Phillies de Filadelfia, mientras que el ganador del Padres-Cubs se medirá ante los Brewers de Milwaukee.

¿Dónde y a qué hora ver EN VIVO todos los juegos de la ronda de Wild Card en las Grandes Ligas?

Tigers vs Guardians

Detroit is Built For October 🔥 pic.twitter.com/qSWDdG3I43 — MLB (@MLB) September 30, 2025

Juego 1

Fecha: Martes 30 de septiembre

Hora: 11:00 horas

Transmisión: Fox, Tubi, Disney+ y MLB.TV

Juego 2

Fecha: Miércoles 1 de octubre

Hora: 11:00 horas (centro de México)

Transmisión: Fox, Tubi, Disney+ y MLB.TV

Juego 3 (de ser necesario)

Fecha: Jueves 2 de octubre

Hora: 11:00 horas (centro de México)

Transmisión: Fox, Tubi y MLB.TV

Padres vs Cubs

Juego 1

Fecha: Martes 30 de septiembre

Hora: 13:00 horas (centro de México)

Transmisión: Disney+

Juego 2

Fecha: Miércoles 1 de octubre

Hora: 13:00 horas (centro de México)

Transmisión: ESPN 3 y Disney+

Juego 3 (de ser necesario)

Fecha: Jueves 2 de octubre

Hora: 13:00 horas (centro de México)

Transmisión: ESPN 3 y Disney+

Red Sox vs Yankees

Aaron Judge's final 2025 numbers jump off the page 😮 pic.twitter.com/mpPLO6eD5f — MLB (@MLB) September 29, 2025

Juego 1

Fecha: Martes 30 de septiembre

Hora: 16:00 horas (centro de México)

Transmisión: Fox, Tubi y MLB.TV

Juego 2

Fecha: Miércoles 1 de octubre

Hora: 16:00 horas (centro de México)

Transmisión: Fox y Tubi

Juego 3 (de ser necesario)

Fecha: Jueves 2 de octubre

Hora: 16:00 horas (centro de México)

Transmisión: Fox, Tubi y Disney+ Premium

Red vs Dodgers

The Greatest Sho 🎩



Shohei Ohtani continued to mash while returning to the mound! pic.twitter.com/CHJs585LTj — MLB (@MLB) September 30, 2025

Juego 1

Fecha: Martes 30 de septiembre

Hora: 19:00 horas (centro de México)

Transmisión: ESPN y Disney+

Juego 2

Fecha: Miércoles 1 de octubre

Hora: 19:00 horas (centro de México)

Transmisión: ESPN y Disney+

