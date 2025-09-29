MLB: ¿Dónde y a qué hora ver EN VIVO TODOS los juegos del Wild Card en la Postemporada?

Más Información
Este 30 de septiembre dará inicio la Postemporada 2025 en el beisbol de las Grandes Ligas. Cuatro series de Wild Card definirián a los rivales de las dos mejores novenas en la Liga Americana y la Liga Nacional.
El mayor atractivo es la primera serie de Playoffs entre Yankees de Nueva York y Red Sox de Boston en siete años. La mayor rivalidad en Las Mayores vivirá un nuevo episodio, que se escribirá en el Bronx. En el otro duelo de la Liga Americana, los Guardians de Cleveland recibirán a los Tigers de Detroit, que perdieron una enorme ventaja en temporada regular y ahora deberán jugar la ronda de comodín en condición de visitante.
En la Liga Americana, los Dodgers de Los Ángeles enfrentarán en casa a los Red de Cincinnati en un duelo que enfrentará a dos de los máximos referentes del beisbol de Las Mayores como lo son Shohei Ohtani y Elly De La Cruz. En Wrigle Field, los Cubs de Chicago juegan en contra los Padres de San Diego.
Lee también MLB: Los mexicanos que jugarán en la Postemporada 2025 de las Grandes Ligas
Las series se jugarán a ganar dos de tres juegos (de ser necesario el tercero) y de jugarán en casa del mejor sembrado. El ganador entre Guardians y Tigers jugará contra los Mariners de Seattle; mientras que el vencedor del Red Sox-Yankees se medirá ante los Blue Jays de Toronto.
En el viejo circuito, la llave entre Dodgers y Reds dará al rival de los Phillies de Filadelfia, mientras que el ganador del Padres-Cubs se medirá ante los Brewers de Milwaukee.
¿Dónde y a qué hora ver EN VIVO todos los juegos de la ronda de Wild Card en las Grandes Ligas?
Tigers vs Guardians
Juego 1
- Fecha: Martes 30 de septiembre
- Hora: 11:00 horas
- Transmisión: Fox, Tubi, Disney+ y MLB.TV
Juego 2
- Fecha: Miércoles 1 de octubre
- Hora: 11:00 horas (centro de México)
- Transmisión: Fox, Tubi, Disney+ y MLB.TV
Juego 3 (de ser necesario)
- Fecha: Jueves 2 de octubre
- Hora: 11:00 horas (centro de México)
- Transmisión: Fox, Tubi y MLB.TV
Padres vs Cubs
Juego 1
- Fecha: Martes 30 de septiembre
- Hora: 13:00 horas (centro de México)
- Transmisión: Disney+
Juego 2
- Fecha: Miércoles 1 de octubre
- Hora: 13:00 horas (centro de México)
- Transmisión: ESPN 3 y Disney+
Juego 3 (de ser necesario)
- Fecha: Jueves 2 de octubre
- Hora: 13:00 horas (centro de México)
- Transmisión: ESPN 3 y Disney+
Red Sox vs Yankees
Juego 1
- Fecha: Martes 30 de septiembre
- Hora: 16:00 horas (centro de México)
- Transmisión: Fox, Tubi y MLB.TV
Juego 2
- Fecha: Miércoles 1 de octubre
- Hora: 16:00 horas (centro de México)
- Transmisión: Fox y Tubi
Juego 3 (de ser necesario)
- Fecha: Jueves 2 de octubre
- Hora: 16:00 horas (centro de México)
- Transmisión: Fox, Tubi y Disney+ Premium
Red vs Dodgers
Juego 1
- Fecha: Martes 30 de septiembre
- Hora: 19:00 horas (centro de México)
- Transmisión: ESPN y Disney+
Juego 2
- Fecha: Miércoles 1 de octubre
- Hora: 19:00 horas (centro de México)
- Transmisión: ESPN y Disney+
Juego 3 (de ser necesario)
- Fecha: Jueves 2 de octubre
- Hora: 19:00 horas (centro de México)
- Transmisión: ESPN y Disney+