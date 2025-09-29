NFL: Tyreek Hill sufre escalofriante lesión en el partido entre los Dolphins de Miami y los Jets de Nueva York

Aplaudiendo y con una forzada sonrisa fue retirado Tyreek Hill del terreno de juego. El estelar receptor de los Dolphins de Miami sufrió una impactante lesión en el partido contra los Jets de Nueva York.

La energía que siempre ha emanado el veterano de 31 años fue visible tras ser atendido y retirado en el infame “carrito de las desgracias” del primer duelo de la doble cartelera de Monday Night Football.

Tyreek Hill acknowledged the fans while being carted off with an apparent left leg injury. pic.twitter.com/JqU3yDuwIt — ESPN (@espn) September 30, 2025

El receptor realizó una atrapada apenas iniciado el tercer periodo en donde los Dolphins mantenía una ventaja de 10-3 sobre sus rivales divisionales cuando los oficiales comenzaron a llamar a las asistencias médicas. Algo no estaba bien.

Las tomas televisivas se enfocaron en los jugadores de ambos equipos que con una rodilla sobre el césped mostraban su compasión con su compañero de profesión en una de las lesiones más gráficas de los últimos años. El video rápidamente le dio la vuelta a todo el mundo a través del internet en donde los fanáticos de la NFL no se han cansado de compartir el metraje en donde se ve el momento exacto de la lesión.

En la misma transmisión se mostró a Hill, ya sin utilería, en silla de ruedas con dirección a un hospital para su pronta intervención. Se espera que en las próximas horas se confirme la gravedad de la lesión y el tiempo de recuperación para el campeón del Super Bowl LIV con los Chiefs.