Alegna González agradece a la Conade el respaldo tras su gran 2025: "Siempre he recibido apoyo"

Alegna González, referente de la marcha mexicana, cerró un año histórico al recibir por segunda vez en su trayectoria el Premio Nacional de Deportes, el más grande honor para los atletas tras un año lleno de éxitos.

Después de la ceremonia, la medallista mundial de plata en los 20 km de marcha del Mundial de Atletismo en Japón agradeció el respaldo económico brindado por la Conade, apoyo que considera clave para mantener su preparación rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

"Siempre he recibido el apoyo para mis competencias y campamentos; eso es un reflejo de los resultados y siempre estoy agradecida. En la pasada administración de la Conade y ahora, no me ha faltado nada; eso me da motivación", mencionó.

Lee también: Fallece Emilio, hijo de Fernando Navarro; León dedica un emotivo mensaje

González, quien estuvo acompañada por su familia en el evento, adelantó que con miras a una presea en la justa en tierras estadounidenses, realizará por primera vez el ciclo completo, al participar en los Juegos Centroamericanos de Santo Domingo 2026, en los que competirá en el medio maratón.

Lee también: Kenti Robles afirma que la Selección Mexicana Femenil no tiene presión para clasificar al Mundial 2027

"Estaré por primera vez en los Juegos Centroamericanos para 2026; estoy motivada para seguir dando resultados en una nueva prueba. La marcha ha sufrido varios cambios y espero seguir por el mismo camino. Fue especial estar acompañada de mi familia en los reconocimientos que he tenido este año".

Alegna González aprovechó el momento para felicitar a sus compañeros galardonados, reconociendo el esfuerzo y la dedicación que los llevó a la cima.

"La vida te da buenos y malos momentos; depende de nosotros levantarnos y seguir trabajando por la meta que tenemos".