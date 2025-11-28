Andrea Maya Becerra levanta la voz y pide a los mexicanos poner más atención en el tiro con arco compuesto

Andrea Maya Becerra, una de las máximas referentes del tiro con arco compuesto, aprovechó los reflectores del Premio Nacional del Deporte 2025 para enviar un mensaje contundente y pedir a la sociedad mexicana y a los medios de comunicación mayor atención a su disciplina.

Luego de recibir el galardón, la joven arquera pidió voltear hacia un deporte que exige precisión y carácter, y que tendrá su gran oportunidad en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, edición en la que Maya Becerra sueña con debutar y poner en alto el nombre de México.

Lee También Donovan Carrillo revela disposición de Claudia Sheinbaum para apoyar a los atletas mexicanos rumbo a los Juegos Olímpicos

Con voz firme, la mexicana presumió los logros personales y de sus compañeros, quienes luchan todos los días para mantenerse en la élite.

"Nos hace falta mucha visibilidad; somos un deporte que entró al programa olímpico en Los Ángeles 2028, pero somos de los que más medallas dan a México. Somos las número uno en equipos, en individual, los sextos mejores en mixtos. Es un deporte digno de ver y ojalá al público mexicano le interese más nuestro deporte", mencionó.

Lee También Isaac del Toro es víctima de error y es cambiado de disciplina en el Premio Nacional del Deporte 2025

La medallista de oro en el Campeonato Mundial de Tiro con Arco Gwangju 2025, y quien fue la encargada de dar unas palabras frente a Claudia Sheinbaum, presidenta de México, agradeció la oportunidad de representar a su equipo, esperando que en el futuro más de ellos puedan vivir lo que le tocó.

"Ha sido la cereza del pastel para un año increíble; me siento muy honrada. Estaba en el discurso con mucho sentimiento. Todo se acomodó este año y ojalá todos los atletas tengan la oportunidad de estar aquí", finalizó.