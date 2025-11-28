Donovan Carrillo revela disposición de Claudia Sheinbaum para apoyar a los atletas mexicanos rumbo a los Juegos Olímpicos

Donovan Carrillo, rostro del patinaje artístico mexicano y uno de los galardonados en el Premio Nacional del Deporte 2025, no solo celebró su reconocimiento tras un año lleno de éxitos, sino que compartió que tras la ceremonia en Palacio Nacional, los mejores deportistas del país tuvieron un encuentro privado con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

En la reunión, que contó con la participación de Rommel Pacheco, director de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), la mandataria se comprometió a fortalecer el apoyo a los atletas rumbo a los Juegos Olímpicos, un mensaje que llena de esperanza a las nuevas generaciones y refuerza la importancia de invertir en el deporte de alto rendimiento.

"La presidenta tiene toda la disposición, a través de la Conade, de estar pendiente y darnos el seguimiento. Vienen cosas muy buenas para el deporte y es muy bonito formar parte de esta generación de deportistas. Ojalá las nuevas generaciones se den cuenta de lo que estamos cosechando en resultados y comprendan que ellos también pueden", mencionó.

Carrillo, quien se encuentra realizando una gran preparación en Canadá con miras a los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026, externó su ilusión de volver tras la justa con un buen resultado para llenar de orgullo a los mexicanos.

"Estoy trabajando en Canadá; me voy con las pilas cargadas para regresar a la rutina y dar lo mejor en la pista. El recibir el galardón me marca y espero traerles el mejor resultado posible al país tras los Juegos Olímpicos en Milán".

Luego de lograr su clasificación olímpica en la última competencia posible en el ciclo, Donovan Carrillo dejó un mensaje a los jóvenes mexicanos para no rendirse y buscar cumplir sus sueños.

"Sean pacientes, no se rindan; todo lo que tarda vale la pena. En el deporte, se trabaja y se persevera; hay muchas caídas, pero es bonito ver el resultado hecho realidad".