Fallece Emilio, hijo de Fernando Navarro; León dedica un emotivo mensaje

Este viernes falleció Emilio, hijo de Fernando Navarro, exfutbolista de León, Toluca, Puebla, entre otros.

El pasado 25 de octubre, el pequeño salió del hospital luego de estar 75 días internado tras recibir de manera exitosa un trasplante de hígado.

“Después de 75 días en el hospital, Emi ya recibió su alta, es el primero de dos grandes pasos hacia su recuperación total.

“Gracias a todos por sus oraciones, sus buenos deseos, su buena vibra y todo su apoyo. Gracias, gracias, gracias”, escribió en aquella ocasión Fer Navarro.

Lamentablemente, este día se confirmó el sensible deceso del pequeño infante de apenas cinco años. El León, equipo donde más brilló el habilidoso lateral, dedicó unas palabras a su exjugador.

"El Club León lamenta profundamente el sensible fallecimiento de Emilio Navarro Canales, hijo de nuestro querido amigo Fernando Navarro. Nos unimos a la pena que embarga a todos sus familiares", escribieron en una esquela.

La plausible lucha de Emi y toda su familia se hizo aún más pública, luego de que el exjugador lanzara una solicitud de donativos para los gastos médicos de su hijo. Navarro logró recaudar cerca de 2.5 millones, de los tres que requerían en ese momento para el trasplante.

