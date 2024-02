Ahtziri Sandoval y su complicado camino para llegar a unos Juegos Olímpicos

El Campeonato Mundial de Gimnasia Artística —efectuado en Amberes, Bélgica— representó para Ahtziri Sandoval la recompensa ideal a años de trabajo.

También significó una competencia histórica para el deporte mexicano, porque la tapatía consiguió su boleto para los Juegos Olímpicos París 2024, con una puntuación de 13.366, en la prueba de barras asimétricas.

Un camino nada sencillo para la joven de 27 años , quien —para cumplir su más grande anhelo deportivo— luchó contra innumerables lesiones y la idea del retiro, un fantasma que en múltiples ocasiones llegó a su mente.

“Llevaba muchos ciclos olímpicos intentando clasificar. No ha sido fácil. Se necesitó de muchos entrenamientos, sacrificios y madurez mental. Las lesiones te llevan a lo más bajo y te hacen pensar en cosas como el retiro. Fue un proceso complicado, pero siempre me ayudó tener el objetivo claro”, comentó, en entrevista con EL UNIVERSAL Deportes.

Sandoval, doble medallista en los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023, añadió que en esos momentos de incertidumbre sobre su futuro deportivo, fueron su familia y entrenador los que lograron impulsarla para llegar a la máxima justa deportiva.

Los tropiezos previos a Río de Janeiro 2016 y Tokio 2020 quedaron en el pasado.

“En esos momentos, lo más importante fue el apoyo de mi familia... No me dejaron caer, y de mi entrenador, que confió en mí. Me lesioné dos veces camino a Tokio y —por mi mente— pasó el no seguir, pero ellos me impulsaron. El deporte es impredecible y ahora clasifiqué a unos Juegos Olímpicos”, recordó.

Conoce quién es Ahtziri Sandoval, la mexicana que se quedó con el cuarto lugar en la Copa del Mundo de Gimnasia Artística / FOTO: @ahtzirisandova2 y @MauricioRamosVM

Por último, Ahtziri —quien representará a México en tierras francesas— dejó en claro su intención de darlo todo por el país y demostrar el crecimiento de la gimnasia artística.

“Desde que supe que voy a ir, lo estoy disfrutando. Me imagino disfrutando de cada momento allá. Estoy ansiosa, es una emoción inexplicable, y ya quiero competir y hacer historia por mi país”, finalizó la atlet a, quien anhela ganar una medalla.

