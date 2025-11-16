Afición de Costa Rica le da la espalda a Miguel Herrera previo al partido más importante de la eliminatoria

Miguel Herrera se encuentra a unas horas de disputar uno de los partidos más importantes de su carrera como entrenador, al buscar con Costa Rica acceder a la Copa del Mundo de 2026 en México, Estados Unidos y Canadá.

Luego de una larga eliminatoria, en la que los resultados no lo han acompañado del todo, Herrera requiere de una combinación de resultados para mantener su ilusión, situación que ha generado preocupación y rechazo en un sector de la afición.

El entrenador mexicano, quien ya dirigió a la Selección Mexicana, se medirá ante Honduras en casa, un inmueble que, previo al silbatazo inicial, ha sido testigo de algo inédito: ver a varios aficionados regresar sus entradas en el Estadio Nacional.

La vuelta de la afición, en su mayoría, tiene que ver con las actitudes de Herrera, quien, luego de la derrota ante Haití y pese a su actualidad, rechazó la posibilidad de dejar el banquillo y decidió luchar con todo por el pase.

A las voces en contra de Miguel Herrera se han sumado una gran cantidad de comentarios sobre Keylor Navas, quien no ha logrado ser esa figura referente del equipo.

Desde su llegada, Miguel Herrera ha dirigido un total de once partidos oficiales con el cuadro tico, sumando seis triunfos, tres empates y dos derrotas.