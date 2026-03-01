Adaptarse al "nuevo" Acapulco ha sido básico

Acapulco.— En su reconstrucción, el reto más grande que enfrentó el Abierto Mexicano de Tenis fue sentarse a analizar si realmente el torneo encajaba con el nuevo contexto de su sede, después de que la costa guerrerense sufrió el paso de los huracanes Otis y John en menos de un año.

De acuerdo con Renata Burillo, presidenta del Consejo de Administración de Mextenis, fue necesario analizar nuevas perspectivas para empezar prácticamente desde cero. Esto, con el fin de tomar en cuenta las nuevas condiciones del público que —desde 2001— se da cita para disfrutar del tenis en Acapulco, mientras a lo lejos se asoman las olas del Océano Pacífico.

“¿Cómo nos tenemos que reinventar para continuar? Son cosas improcedentes. No hay manual que te diga cómo reaccionar y qué es lo que hay que hacer. Es importante confiar en lo profesional y en el equipo de trabajo”, explicó.

Dos ediciones después de que —en septiembre de 2024— la Arena GNP Seguros resintió un último golpe del huracán John, el AMT sigue trabajando para reconstruir la narrativa de Acapulco y priorizar la seguridad de cada visitante.