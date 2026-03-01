Acapulco, un destino que se pone de pie ante los huracanes

Acapulco.— Primero, con Otis. Después, con John. Entre octubre de 2023 y septiembre de 2024, la Arena GNP Seguros sufrió el golpe de dos huracanes que dañaron profundamente su infraestructura. En aquel entonces, las imágenes exhibieron destrozos que iban desde las canchas totalmente inundadas hasta las instalaciones eléctricas.

El escenario era desesperanzador. Sin embargo, el paso del tiempo permitió que el hogar del Abierto Mexicano de Tenis se reedificara, al punto en el que —en el presente— lo prioritario ya no es la infraestructura, sino reconstruir la narrativa de Acapulco como un destino turístico y cambiar la percepción de las personas.

Para Renata Burillo, presidenta del Consejo de Administración de Mextenis, es necesario ganarse nuevamente esa confianza, para asegurar que el torneo está plenamente recuperado.

“La percepción, quizá, sigue siendo un tanto no optimista. Ahí es donde entramos nosotros como torneo, en llevarle el mensaje a las personas para demostrar que —si bien no es un destino al 100% recuperado— sí está en buenas condiciones para recibir a la gente y también para que se desarrollen más cosas”, aseveró, en entrevista exclusiva con EL UNIVERSAL Deportes.

De acuerdo a la directiva, aún queda mucho trabajo, porque el certamen de categoría ATP 500 tuvo que moldearse hacia una nueva realidad.

“Aún hay más que seguir construyendo", concluyó Burillo.