Abierto Mexicano de Tenis: Horario y canales para ver EN VIVO las finales; hoy, sábado 28 de febrero

El Abierto Mexicano de Tenis superó los rumores que, al inicio de la semana, sugirieron su cancelación por la ola de violencia que se desató en el país, después del abatimiento del narcotraficante Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”. Este sábado, mientras la noche cae en la ciudad costera de Acapulco, la Arena GNP Seguros se encenderá con las finales de singles y dobles del torneo.

Italia contra Estados Unidos. Flavio Cobolli y Frances Tiafoe se enfrentarán en la búsqueda de apropiarse del título de campeón, mismo que otorga 500 puntos en el ranking de la ATP. Mientras que, en la categoría de dobles, el alemán Alexander Zverev y el brasileño Marcelo Melo jugarán contra el estadounidense Robert Galloway y el austriaco Alexander Erler.

En el camino se despidieron figuras como el francés Gaël Monfils, quien recibió una wild card para darle un “adiós” a Acapulco en su gira del retino. A lo largo del torneo también quedaron eliminados Casper Ruud, Álex de Miñaur, Alejandro Davidovich Fokina, Rodrigo Pacheco, Brandon Nakashima, Valentin Vacherot, Mattia Bellucci y Wu Yibing.

Este es el horario y canales de transmisión para conocer quiénes levantarán, esta noche, el anhelado trofeo Guaje de Plata.

Marcelo Melo y Alexander Zverev en el Abierto Mexicano de Tenis - Foto: Esteban Torreblanca/EL UNIVERSAL

¿A qué hora y por dónde se podrán ver las dos finales del Abierto Mexicano de Tenis?

Sábado, 28 de febrero

Dobles - 18:30 horas (tiempo del centro de México) - Transmisión por la señal de ESPN , Disney + Premium y ATP Tennis TV .

- 18:30 horas (tiempo del centro de México) - Transmisión por la señal de , . Singles - 21:00 horas (tiempo del centro de México) - Transmisión por la señal de ESPN, Disney + y ATP Tennis TV.

