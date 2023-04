La cantante española Rosalía no deja de cautivar a sus seguidores por medio de sus novedosos atuendos, pues cada prenda utilizada por la “motomami” se vuelve el deseo de todas las amantes de la moda.

Recientemente, como parte de su colaboración musical con su novio, Rauw Alejandro, la intérprete de “Hentai” dio a conocer a sus fans el videoclip del tema “Vampiros”, dirigido por el colombiano Matías Vázquez, mejor conocido como Stillz.

Foto: Instagram @rosalia.vt

Como parte de los looks del video, Rosalía lució un outfit que, si a simple vista parece sencillo, promete imponerse como tendencia, por los novedosos detalles añadidos a prendas básicas.

La blusa con abertura en el pecho de Rosalía

La Rosalía ha demostrado, por medio de sus combinaciones, que la originalidad y el lujo son dos variables esenciales para comprender su estilo.

Pese a que muchas veces los atuendos de la exponente pop pueden parecer básicos, siempre esconden detrás todo un trabajo creativo basado en las tendencias y en la estética personal de la cantante.

Foto: Instagram @rosalia.vt

Imponiendo constantemente su toque “motomami”, Rosalía suele combinar prendas confeccionadas por diseñadores emergentes, dando paso al armado de looks impactantes, los cuales buscan ser replicados por sus miles de fans.

Un ejemplo de las piezas del closet de Rosalía diseñadas por nuevas marcas es la blusa con abertura en el pecho, mostrada en el video de “Vampiros”, la cual pertenece a la colección más reciente de la firma londinense Natasha Zinko.

El look vampiresco de Rosalía

Además del tank top con abertura en el pecho y decoración con seguros, Rosalía lució otros elementos en tendencia para dar paso al look utilizado en su video más reciente, donde interpreta, junto con su novio, a una pareja de vampiros.

Las encargadas del stylist de Rosalía, Chloe y Chenelle Delgadillo, seleccionaron para combinar su blusa blanca, un diseño de panties tie dye y un par de botas cargo de la misma marca del top, dando como resultado un atuendo completamente innovador.

Foto: Instagram @rosalia.vt

Las prendas del look vampiresco de Rosalía pertenecen a la colección SS23 Queen of the Boxes Vol.3 de Natasha Zinko y, afortunadamente para quienes desean replicar exactamente el outfit, están disponibles a la venta en su sitio web.

Sin embargo, como todas las prendas de Rosalía, aunque sean básicas, el lujo se detona en el precio.

El costo de la blusa modelada por Rosalía con abertura en el pecho es de 5 mil 300 pesos. Mientras que el precio de las botas con bolsillos y talón descubierto es de 32 mil 500 pesos.

Foto: natashazinko.com

Foto: natashazinko.com

Así que si buscas sumarte a la tendencia de usar camisetas con escotes que atraviesen completamente el torso, puedes solicitar el stock del mismo diseño de Rosalía, o bien puedes recurrir a una opción hecha por ti misma, interviniendo un tank top blanco básico.

También, para añadir un toque más fashion a tu look puedes decorar tu peinado con pequeñas trenzas al frente y un makeup sencillo como el de Rosalía, sumándote a otro de los trends impuestos por la acuñadora del término “motomami”.

Foto: Instagram @rosalia.vt

