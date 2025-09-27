Un corte puede transformar la manera en que nos percibimos frente al espejo. No siempre se trata de cambiar todo el cabello, a veces basta con un toque sutil en la zona frontal para suavizar o acentuar las facciones.

El fleco, en todas sus versiones, es una alternativa para quienes buscan renovar su look sin arriesgarse demasiado. Y es que, según expertos de L’Oréal Paris, su función no es solo estética, sino que contribuye a equilibrar las proporciones y enfatizar la mirada.

¿Qué fleco será tendencia en otoño 2025?

Al cubrir parte de la frente, el fleco resta longitud y aporta volumen en la zona de los pómulos. Esto genera un efecto de balance, especialmente favorecedor para las personas que tienen el rostro alargado, triángulo, redondo, diamante o cuadrado.

De acuerdo con el blog de la marca Redken, esta temporada nos despedimos de las curtain bangs y damos la bienvenida al fleco Birkin, inspirado en la actriz y musa de la marca de lujo Hérmes.

Su estilo puede acortar visualmente la cara, al mismo tiempo que añade un aire bohemio y relajado.

Además, estilistas del salón Cheska en Madrid señalan que el fleco birkin rejuvenece y añade dinamismo al look, convirtiéndose en uno de los más solicitados en otoño 2025.

Se trata de un fleco que cae naturalmente en el rostro, se abre de manera orgánica y crece sin exigir demasiado mantenimiento.

Además, los expertos de L’Oréal Paris afirman que una de sus mayores ventajas es la ilusión óptica de densidad, por lo que funciona muy bien en cabellos finos y de colores claros.

Pero hay una regla para estilizarlo:

Si el rostro es diamante o rombo, es mejor elegir una versión que deje ver la piel y no sea tupida.

En rostros redondos conviene peinarlo de lado para evitar que luzca más corto.

En los ovalados, se sugiere cargarlo más a los laterales y despuntar el centro para conseguir balance.

¿Cómo estilizar el fleco Birkin?

El atractivo del fleco Birkin es su capacidad para integrarse en múltiples cortes y texturas. Por ejemplo, puede combinarse con cortes en capas, rectos e incluso a la altura de la mandíbula.

Y otra ventaja es que su mantenimiento es sencillo: basta con peinarlo con un cepillo redondo (en dirección hacia atrás) y aplicar un spray para conservar su movimiento natural.

Sin duda, la vibra despreocupada de este fleco es perfecta para el ambiente de calma durante el otoño.

