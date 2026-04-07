El aceite de argán es un producto con múltiples usos dentro del campo de la belleza y esto no es casualidad, ya que contienen propiedades benéficas para la piel del cuerpo y de la cara.

Si quieres saber cuáles son, sigue leyendo.

Si usas aceite de argán como mascarilla, déjalo actuar entre 20 y 30 minutos antes de enjuagar. Foto: Freepik

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¿Qué es el aceite de argán?

De acuerdo con el blog de la dermatóloga Lorea Bagazgoitia, el aceite de argán se extrae de la semilla del árbol Argania spinosa, endémica del suroeste de Marruecos.

Por otra parte, la marca Atashi Cellular Cosmetics indica que este producto debe sus propiedades a su alto contenido de ácidos grasos, como el oleico y el linoleico, que representan el 80% de su composición.

Pero también es rico en componentes como tocoferoles (vitamina E), carotenoides, esteroles y compuestos fenólicos.

Gracias a sus compuestos, el aceite de argán ofrece beneficios como una hidratación profunda sin dejar sensación grasosa, dado que es ligero y de rápida absorción. Además, mejora la elasticidad de la piel al estimular la producción de colágeno y fortalecer la matriz extracelular.

Según los expertos, sus fitosteroles y antioxidantes contribuyen a reducir la inflamación y favorecen la regeneración celular, por lo que suele recomendarse para pieles sensibles, atópicas o reactivas.

Y de igual manera, puede mejorar afecciones como eccemas, herpes y psoriasis, facilitar la cicatrización y atenuar las estrías.

Finalmente, por su contenido de ácido linoleico, regula la producción de sebo, lo que lo hace idóneo para personas con piel grasa.

Aplica 2 o 3 gotas de aceite de argán sobre el rostro y masajea suavemente hasta que se absorba por completo. Foto: Freepik

¿Cómo usar el aceite de argán en la cara?

Para aprovechar los nutrientes del aceite de argán, es posible utilizarlo solo o añadirlo a mascarillas faciales. En el primer método, basta con colocar en la palma de la mano de 2 a 3 gotas y realizar masajes suavemente sobre la piel.

Es necesario esperar a que se absorba y, por último, se sella la hidratación con una crema o gel. De preferencia, te recomendamos utilizarlo en la noche, puesto que en el día los aceites pueden ocasionar irritación al contacto con la luz solar.

Y para las mascarillas, simplemente revuelve 4 gotas con una cucharada de yogur natural y medio aguacate; en seguida, coloca la mezcla sobre tu cutis y déjala actuar durante 15 minutos. Luego, enjuaga y finaliza con tu hidratante favorito.

Como podrás ver, integrar este aceite a rutina de skincare puede marcar la diferencia entre tener una piel que sólo luce bien y otra que está saludable.

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