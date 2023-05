La esposa de Cristiano Ronaldo, Georgina Rodríguez, procura siempre salir de su zona de confort, innovando en el estilo de cada uno de sus lujosos looks.

Por medio de sus publicaciones en redes sociales, la modelo argentina comprueba constantemente a sus seguidores que la comodidad y la moda son dos elementos que pueden ser complementarios y que no es necesario el uso de muchas prendas para lograr atuendos de impacto.

Foto: Instagram @georginagio

Posando en fotografías que dejan al descubierto su ostentoso estilo de vida, Georgina ha mostrado varías de las actividades que realiza cotidianamente, para las cuales tiene que hacer su mejor selección de outfits confortables, simples y fáciles de replicar por todas las que ven en la esposa del astro portugués una fuente de inspiración.

Georgina Rodríguez, reina de los outfits cómodos

Ni siquiera en sus días más relajados Georgina Rodríguez deja de lucir combinaciones deslumbrantes con sus piezas de moda más en tendencia.

Ya sea para asolearse en las playas de Arabia Saudita, o en la alberca instalada dentro de su mansión, Rodríguez se luce como nadie modelando looks que se clasifican dentro de la estética comfy.

Foto: Instagram @georginagio

Recientemente, para celebrar el cumpleaños de su hermana, la esposa de CR7 organizó una reunión donde, utilizando las prendas más básicas, logró un atuendo digno de recordar.

El outfit con el que la socialité festejó el cumpleaños número 31 de su hermana Ivana se adhiere a la tendencia de utilizar looks monocromáticos, añadiendo novedad al outfit por medio de accesorios y prendas en tendencia.

Leer también: Eva Longoria luce sensual vestido nude y peinado que rejuvenece

El look para la alberca de Georgina Rodríguez

La estrella del reality “Soy Georgina” elevó al máximo su estilo comfy por medio de un look donde un par de pantuflas y un juego de bermudas fueron los protagonistas.

La argentina no dudó en sumar a su conjunto beige de punto un calzado de la marca UGG, en modelo Fluff Yeah, un par de pantuflas con el que varias representantes del street style, como Gigi Hadid y Megan Fox, han estado obsesionadas.

Foto: Instagram @georginagio

Igualmente cobró relevancia en el outfit para la alberca de Georgina Rodríguez el gran escote con el que contó su top, pues la apertura colocada en la espalda le dio un toque sofisticado al atuendo, por medio de su adorno con tirantes dorados.

Por último, sorprendió a todos sus followers en Instagram el beauty look completamente al natural que lució Georgina, con el cual se mostró sin miedo a aparecer públicamente sin mucho maquillaje, demostrando que la seguridad es la clave para elevar al máximo cualquier combinación.

Foto: Instagram @georginagio

Sin duda, este último look mostrado por la esposa de Cristiano Ronaldo coloca a los conjuntos ajustados y cómodos como una de las tendencias más fuertes para este verano, por ser ideal para lucirse tanto en una tarde de alberca, como en un paseo casual en interiores. Si te animas a replicar su look recuerda que no es necesario vestir marcas de lujo para robarse todas las miradas sino lograr combinaciones que te hagan sentir cómoda y resulten lo mejor de ti.

Leer también: Salma Hayek luce como nadie un vestido negro de escote profundo

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters