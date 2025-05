El mundo de la moda recibe el día 29 de mayo de 2025 con la despedida de Maria Grazia Chiuri como directora creativa de Dior, una de las firmas más importantes en la actualidad.

El día anterior, la directora artística presentó su colección Crucero 2026, con una mezcla de prendas prêt-à-porter y alta costura. Ya algunos medios mencionaban el evento como el cierre de la etapa de Chiuri en la Maison.

El desfile se celebró en Roma, fue un homenaje a su ciudad natal, con enfoque en las artes de este lugar fascinante. La colección fue bautizada “Theatrum Mundi”, el mundo visto como teatro.

Foto: Especial

Maria Grazia Chiuri dice adiós a la dirección creativa de Dior

Maria Grazia Chiuri asumió la dirección creativa de las colecciones femeninas de Christian Dior en el año 2016. Como parte de sus primeros pasos, en su desfile debut, dijo al mundo que todos deberíamos ser feministas con la camiseta “We Should All be Feminists”, ahora prenda insignia de la marca.

Chiuri, quien fue la primera mujer en ocupar este cargo en la Maison, expresó: “Después de nueve años, dejo Dior, encantada por haber tenido esta extraordinaria oportunidad. Quisiera agradecer a monsieur Arnauld por confiar en mí y a Delphine (Arnault) por su su apoyo", expresó a los directivos del grupo.

“Estoy especialmente agradecida por el trabajo realizado por mis equipos y ateliers. Su talento y expertise me permitieron hacer realidad mi visión de una moda femenina comprometida, en estrecho diálogo con varias generaciones de mujeres artistas. Juntos hemos escrito un capítulo extraordinario del cual estoy inmensamente orgullosa”.

Foto: Especial

Por ahora, no se sabe cuáles son los siguientes pasos de Maria Grazia Chiuri ni quién será su sucesor o sucesora en el universo Dior.

