Eiza González estuvo entre las invitadas al desfile de la colección Crucero 2026, presentada por Maria Grazia Chiuri. El evento fue celebrado en los jardines de la Villa Albani Torlonia, en Roma, lugar de nacimiento de la directora creativa.

La actriz mexicana deslumbró con un vestido transparente de color blanco, lleno de detalles sutiles que enriquecen el diseño etéreo, romántico y sensual.

Eiza González vestida de blanco en el desfile de Dior

La actriz Eiza González brilla en el desfile de la colección Crucero 2026 de Dior con un vestido blanco transparente y vaporoso.

El impecable diseño tiene escote 'off the shoulders' (hombros caídos), que aporta sensualidad al look.

Las mangas son un punto focal de la pieza. Abrazan la parte superior del brazo con delicada torsión y, luego, se lucen en caída fluida. En el busto, se crean pliegues que aportan un poco de estructura y cobertura.

Foto: Especial. Instagram @dior @eizagonzalez

González luce este elegante vestido transparente con una prenda interior de cintura alta y cobertura completa, estilo culotte.

Para complementar este vestido de ensueño, la actriz de “Ash” y “La fuente de la juventud” lleva un emblemático calzado Dior en tono nude: J’Adior, zapatos de salón 'slingback' que se caracterizan por su cinta con bordado "J’Adior" y moño. Suma un bolso de mano, modelo My Dior.

En esta ocasión, Eiza González luce su cabello largo con rizos definidos, peinado con raya en medio, un estilo jovial y elegante.

Invitadas al desfile Crucero 2026 de Dior

Las celebridades invitadas asistieron vestidas en tonos blanco y beige, entre ellas destacó la embajadora de la marca Natalie Portman, protagonista del reciente estreno de Apple TV: “La fuente de la juventud”, donde actúa Eiza González.

Foto: Especial

Alexandra Daddario, Ashley Park, Rashel Brosnahan, Rosamund Pike, quien compartió créditos con la actriz mexicana en “Descuida, yo te cuido” (2020), y Sarah Catherine Hook (“The White Lotus 3”) también estuvieron presentes en este desfile.

Foto: Especial

La colección

En el desfile, Maria Grazia Chiuri presentó creaciones de prêt-à-porter, pero también sorprendió con Alta Costura. La colección nace como un homenaje a Roma, especialmente a las artes escénicas y con inspiración en aspectos del cine de Federico Fellini.

Además, para Chiuri, "el punto de partida fue su encuentro con Mimì Pecci Blunt, carismática figura del siglo XX de la Ciudad Eterna, París, y Nueva York.

"Entrar en el universo de Mimì y decidir darle vida a través de un 'bal de l’imagination', uno de los bailes que solía organizar, genera una fusión visual de todas las artes", explica la firma.

Foto: Especial

El color blanco es predominante en la paleta, pero también se presentan beige, dorado, negro y rojo. Destacan los bordados y volantes, así como las transparencias. El terciopelo cobra vida en varias piezas con su solemnidad.

Chiuri reinventa el saco de traje masculino con una feminidad única. En cuanto a piezas "statement", merece mención aparte el diseño con trampantojo (trompe-l'œil). Una delicada banda de encaje cubriendo los ojos, dotó de misterio el fashion show.

