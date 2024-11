En la reciente entrega de los premios GQ Men of the Year en la Ciudad de México, María Chacón robó todas las miradas con un deslumbrante vestido que combinó elegancia, modernidad y atrevimiento. La actriz mexicana, conocida por su estilo sofisticado y audaz, destacó con una pieza única que no dejó a nadie indiferente.

Foto: GQ (César Larenaudie)

Detalles del vestido de María Chacón que acaparó todas las miradas

El vestido de María Chacón, diseñado en un tono marrón cobrizo con destellos metálicos, capturó la esencia de glamour del evento. De corte asimétrico, la prenda deja un hombro al descubierto, mientras que una manga larga con caída fluida agrega movimiento y sofisticación.

La falda del vestido fue otro elemento clave, con drapeado, transparencias y una abertura pronunciada que dejó ver sus piernas, aportando un toque atrevido pero elegante.

El escote asimétrico mezcla elegancia y sensualidad. Foto: Instagram @gqmexico

El tejido brillante, combinado con una confección que abrazó perfectamente su figura, hizo que el vestido de María Chacón destacara en la alfombra roja, posicionándola como una de las mejor vestidas de la noche. Los detalles metálicos del atuendo reflejaron las luces del evento, asegurando que todas las cámaras se centraran en ella.

Para complementar este look, María Chacón optó por un peinado pulido con raya en medio y cabello recogido en un moño bajo, lo que permitió que el enfoque permaneciera en el diseño del vestido y sus detalles brillantes.

María Chacón en el evento Men of the Year 2024 de la revista GQ México. Foto: Instagram @gqmexico

En cuanto al maquillaje, la actriz eligió tonos naturales, con un delineado definido que enmarcó su mirada, mejillas ligeramente bronceadas y un labial nude que equilibró la intensidad de su atuendo. Los accesorios fueron minimalistas pero efectivos: unos aretes dorados de aro grande y una bolsa clásica de Dior.

Con este look, María Chacón reafirma su estatus como un ícono de moda en México, destacando no solo por su talento actoral, sino también por su habilidad para deslumbrar en la alfombra roja.

