La cantante de música pop Dua Lipa se ha colocado en las últimas tendencias musicales debido al lanzamiento de su nueva canción "Houdini", la cual ya cuenta con más de 10 millones de reproducciones en plataformas como YouTube y Spotify. Pero además de volver a dejar claro su talento musical también sorprendió con una blusa de red.

Después de su exitosa gira Future Nostalgia Tour, Dua Lipa tuvo una aparición importante en la pantalla grande, actuando en "Barbie" y próximamente la veremos en "Argylle", compartiendo reflectores con uno de los hombres más guapos: Henry Calvill.

Además de su exitosa carrera, una de las razones por las cuales Dua Lipa ha estado dando mucho de qué hablar ha sido el look que usó en su última producción musical, el cual tiene ciertas tendencias muy marcadas.

Foto: Instagram @dualipa

La blusa de red de Dua Lipa que roba protagonismo en su nuevo video musical

Dua Lipa anunció de forma impactante su regreso a la música. Sus fans se sorprendieron al ver que la cantante había eliminado todas sus publicaciones de Instagram y poco después subió una instantánea con la descripción "miss me?" la cual no solo anunciaba nueva música, sino que también presumió su nueva imagen con un cabello en tono rojo borgoña.

Todos saben que Dua Lipa no solo es un ícono dentro de la industria musical, sino que también ha mostrado ser una fuente de inspiración para aquellas personas que se encuentran dentro del mundo de la moda.

En su más reciente video podemos ver a la cantante lucir un look cómodo pero icónico. Se trata de una blusa de red ajustada al cuerpo, la cual hace resaltar la increíble figura de Dua Lipa, la prenda da la impresión de que no trae nada por debajo, eso es a causa del fondo en tono nude el cual le da un plus al outfit completo.

Foto: Instagram @dualipa

Dua Lipa hizo más que solo bailar en su video musical, demostró que esta blusa de red puede ser una prenda muy versátil, ya que la combinó con un pants en tono gris estilo bombacho, ideal para hacer ejercicio.

Dua Lipa rescata tendencias de los 2000

La blusa de red es una tendencia de esas que pueden envejecer bien. Sin embargo, algo que sorprendió a más de uno fue el pants estilo bombacho que utilizó la joven cantante en su video musical, ya que esta prenda representa a esa vieja tendencia de los pantalones holgados utilizados en los 2000.

Además del look, el video musical de Houdini se grabó en un salón de baile con múltiples espejos, esto es un guiño al video musical de la leyenda del pop Madonna, quien en 2005 estrenó la canción "Hung Up", dicho video también se grabó en un salón de baile, pasando a ser uno de los más emblemáticos de la reina del pop. Puede que Dua Lipa no haya tomado el video de Madonna como inspiración, sin embargo, no podemos pasar por alto que es una referencia evidente.

Sea como sea, Dua Lipa ha demostrado ser un verdadero referente en la moda, imponiendo tendencias.

