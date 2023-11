A todas las personas nos gusta que nuestras prendas de ropa se mantengan limpias y en buen estado, sobre todo si se trata de nuestras favoritas o aquellas a las que les tenemos un cariño especial. Pero sabemos que en ocasiones podemos llegar a ensuciarlas de comida u otras cosas lo que hace difícil su limpieza. Lo que quizá no sabes es que el bicarbonato de sodio puede ser tu mejor aliado en estas situaciones y aquí te contamos cómo aplicarlo.

Foto: Pixabay

Quizá has escuchado o visto muchos tips que prometen limpiar tu ropa y dejarla cómo nueva, y seguro también te has sentido decepcionado al ver que no obtienes los resultados que se espera e, incluso, que empeora aquella mancha de tu ropa. Pero descuida, solo deberás utilizar bicarbonato de sodio para dejar impecables tus prendas, aunque es importante señalar que no en todos los casos puede aplicarse.

Si tienes varias prendas de ropa que quieres dejar en buen estado, revisa si tienes bicarbonato de sodio en la alacena, en caso de que no sea así, es muy fácil poder adquirirlo en cualquier tienda de conveniencia. Y entonces será hora de poner en práctica este remedio casero.

Leer también: Cómo lograr un tono de piel uniforme con romero

¿En qué casos se debe utilizar el bicarbonato para lavar la ropa?

Si en alguna de tus prendas has notado que aparecen molestas manchas de óxido y has intentado eliminarlas sin éxito solo deberás aplicar bicarbonato de sodio para lavar tu ropa y verás como queda como nueva.

Foto: Pixabay

Hay diversas razones por las que la ropa se puede manchar de óxido, por ejemplo, por el uso de ganchos de metal e, incluso, si utilizas a menudo la bici como medio de trasporte. Quienes las han visto aparecer en tus prendas saben que este tipo de marcas no son nada fáciles de eliminar a menos que conozcas el siguiente secreto que la marca de detergente Tide compartió en su sitio web e implica utilizar el poder del bicarbonato de sodio.

¿Cómo se debe lavar la ropa con bicarbonato?

Lavar tu ropa con bicarbonato de sodio para quitar las manchas de óxido es muy práctico, ya que solo necesitarás un cepillo de dientes que ya no utilices, agua, un balde y bicarbonato. Así que no te preocupes más y atiende las siguientes recomendaciones para dejar tu ropa como nueva:

Retira el exceso de óxido con un cepillo de dientes, toma en cuenta que el cepillo debe estar seco al igual que la prenda. Prepara el bicarbonato, para ello, en un balde de plástico, o un recipiente amplio, deberás verter 4 litros de agua aproximadamente, y posteriormente agregar 3 cucharaditas de bicarbonato de sodio y mezclar para que se disuelva. Después simplemente debes sumergir tu prenda en el agua y dejarla como mínimo 5 minutos.

Una vez completados los pasos anteriores deberás lavar tu prenda como normalmente lo haces y listo, tu ropa estará como nueva y libre de manchas. Solo toma en cuenta que si se trata de prendas delicadas deberás seguir las instrucciones de lavado.

Así que no esperes más, pon a prueba este remedio y compártenos los resultados.

Leer también: Remedios caseros para eliminar los hongos en las uñas de los pies

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters