Jennifer Lopez no deja de sorprender al mundo con sus looks sensuales y elegantes a sus 53 años. Ella tiene la clave para combinar tendencias y exaltarlas con su estilo único a la vez que las adapta perfectamente a la ocasión.

Apenas empezó la semana deslumbrando al mundo de la moda con su vestido Ralph Lauren en la Met Gala y ya se encuentra dando de qué hablar con otros looks, con motivo de la promoción de su más reciente película: The Mother, en la cual también participa Gael García. En sus últimos posts se puede ver con un delicado outfit de camisa transparente y falda de piel en verde menta y —en menos de 24 horas— en un arriesgado total look animal print.

JLo compartió las imágenes del outfit donde el único protagonista es el animal print, uno de los estampados más difíciles de llevar en un outfit completo. Pero, JLo lo eleva: no solo lo luce en un minivestido de mangas largas, sino también en sus leggings y zapatos, tal como lo llevó Anne Hathaway en enero de este año.

Jennifer Lopez arrasa con total look animal print

La actriz nominada al Oscar dio cátedra es estilo sobre cómo impactar con estampado de leopardo. Llevó un minivestido de mangas largas en animal print con delicados cristales a tono. En las mangas destacó el volumen dado por plumas café, recordando que este detalle se va a llevar todo el año.

Foto: Instagram @jlo

La actriz de Estafadoras de Wall Street no teme a los excesos y lució unos leggings a juego con brillos de la firma Valentino, una manera de crear balance con el corto de su vestido. Además, tal cual lo llevó Anne Hathaway en el desfile de Alta Costura de Valentino, JLo lució unos pumps con print de leopardo, creando el efecto de “pantaleggings”.

Foto: Instagram @jlo

Como complemento, una bolsa pequeña con el logo de la firma que dirige en lo creativo Pierpaolo Picciolo fue la guinda del pastel. Y, respetando la paleta de colores terrosos, usó unos lentes de sol XL de forma cuadrada en tono café con dorado.

El beauty look de JLo

Para llevar este total look que evoca las vibras de los sesenta con la popularización de la minifalda, Jennifer Lopez modeló uno de los peinados que más rejuvenecen: una media coleta, que lució con raya asimétrica y suaves ondas en las puntas.

Foto: Instagram @jlo

El maquillaje de Lopez para este look fue su acostumbrada elección minimalista, con sombras en tonos tierra y labial nude con un poco de gloss. Detalles como perfectos delineados en ojos y labios, así como unas pestañas con volumen, no pudieron faltar.

Si no te atreves, como JLo, a lucir un total look animal print, siempre puedes incorporar una o dos prendas a tu outfit con este atrevido estampado.

