Despedirnos de un año nunca había sido tan esperado por todos, pues en nuestro interior tenemos razones suficientes para cerrar este libro llamado 2020.

Sin embargo, eso no quiere decir que no nos cause emoción la cena de Año Nuevo en casa y con la familia, pues todas queremos brillar esa noche. La buena noticia es que lo necesitarás para lograrlo será tu ingenio y habilidades para el nail art.

Por ello te presentamos este top lleno de nail art, para que te inspires lo suficiente para que tus uñas sean el gran detalle de tu outfit.

Tonos mate 100%

Tu look tiene que brillar, pero tu mani tiene puede ser el centro de todas las miradas. Los colores mate son una tonalidad que puedes usar a tu favor para que te veas increíble.

Toma en cuenta el largo de tus uñas para que tu nail art se vea on fire.

Brillos a media noche

Las aplicaciones de glitter pueden ser algo muy cool para una de las noches más esperadas de este año, y nuestro nail art nos recordará las ganas que tenemos de ser nuevas personas sin dejar de lado esa luz que viene desde nuestro interior.

Puedes mezlcar texturas y estampados que se verán increíbles en tu mano

Tartán 2.0

Lo bueno de que acabe el año es que puedes comenzar los primeros minutos del 2021 con una de las tendencias más hot que se viene para el año que viene y ese es el uso del tartán.





Puntas de oro

Si nunca habías pensado en juntar colores que sean totalmente opuestos, te invitamos a que consideres este hecho, pues aunque no lo creas lograrás un match perfecto. Si bien es un mani de punta francesa, el dorado le da un toque de sofisticación y estilo que no te puedes perder.