Con la llegada de la primavera, también aparecen los colores cálidos que marcan la temporada; entre ellos, el labial rojo se convierte en uno de los favoritos para darle fuerza al look. Por eso, te ayudamos a elegir el tono ideal según tu tono de piel.

Usa un lápiz delineador rojo, del mismo tono que el labial o ligeramente más oscuro, para definir el arco de Cupido y el contorno de los labios antes de rellenarlos. Foto: Pexels.

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¿Cuál es la historia del labial rojo?

De acuerdo con la marca Bésame Cosmetics, los primeros labiales rojos aparecieron hace más de 5 mil años en Mesopotamia, donde se elaboraban triturando piedras preciosas para aplicarlas en los labios. Con el tiempo, se comenzaron a fabricar con ingredientes como algas rojas y escamas de pescado.

Durante la Edad de Oro del Islam, Abu Al-Qasim Al-Zahrawi desarrolló los primeros labiales sólidos moldeados, muy similares a los actuales, lo que marcó un hito en la cosmética.

Según Bésame Cosmetics, en civilizaciones como Egipto el labial rojo era símbolo de estatus, mientras que en la antigua Grecia se asociaba con la prostitución, al grado de que su uso era obligatorio en ciertos contextos.

En Inglaterra, durante el siglo XVIII, incluso existían leyes que permitían anular matrimonios si una mujer había utilizado labial antes de casarse; a pesar de esto, figuras como Isabel I de Inglaterra popularizaron los labios rojos como signo de elegancia y estatus.

No fue hasta la década de 1920 cuando el labial rojo comenzó a normalizarse y a integrarse a la moda cotidiana, tras su comercialización por parte de la marca Guerlain; en ese momento, el rojo oscuro se convirtió en tendencia y símbolo de independencia femenina.

En la actualidad, el labial rojo representa glamour, elegancia, sensualidad, libertad de expresión y seguridad, y su presencia continúa en la moda y en el entretenimiento, siendo parte esencial e icónica de celebridades como Marilyn Monroe.

Antes de aplicar el labial rojo, se debe exfoliar los labios para que estos queden tersos. Foto: Freepik

¿Cómo elegir el tono de labial rojo de acuerdo a tu tono de piel?

La marca L'Oréal Paris explica que debemos identificar el subtono de nuestra piel, ya que este puede ser frío, cálido o neutro y no cambia con facilidad, como lo hace el tono de la piel que sí puede variar por diferentes factores como por ejemplo por el sol.

Para saber cuál es nuestro subtono de piel, debemos observar el color de las venas en la muñeca, si se ven azuladas es frío; si se perciben verdes es cálido; y si no se distingue con claridad, lo más probable es que sea neutro.

Otra forma sencilla es la prueba de los accesorios: si el oro favorece más, el subtono es cálido; si la plata resalta mejor, es frío; y si ambos lucen bien, se trata de un subtono neutro.

Los subtonos fríos suelen lucir mejor con rojos de base azulada, ya que armonizan con la piel; los cálidos se ven mejor con rojos anaranjados o con matices dorados; mientras que los neutros tienen mayor versatilidad y pueden usar prácticamente cualquier tono de rojo.

La marca Divina Por Siempre recomienda probar el labial directamente en los labios sin maquillaje previo para ver cómo luce realmente y nos recomienda tonos de labiales rojos de acuerdo al tono de piel:

Piel pálida

En este tipo de piel los tonos que mejor funcionan son aquellos con base azul o morada, ya que ayudan a resaltar el rostro; también pueden usarse rojos fresas o anaranjados.

Si eres pelirroja, los tonos coral o rojizos con matices cálidos potencian el color natural del cabello. En estos casos, se recomienda usar un maquillaje más discreto.

Aplica una mezcla de miel y aloe vera durante 15 minutos para hidratar y mejorar la apariencia de los labios antes de aplicar el labial rojo. Foto: Freepik

Piel blanca

Las pieles claras pueden lucir tanto tonos cálidos como fríos; un rojo intenso, como el carmín o cereza, aporta un efecto elegante y llamativo, sobre todo si se combina con un delineado. Este tipo de tonos puede crear un look sofisticado tipo “femme fatale”.

Aplica un labial rojo mate y un tono más claro en el centro para dar volumen. Foto: Freepik

Piel beige o dorada

Este tono de piel con subtono frío, se recomiendan rojos menos intensos, entre naranja y cereza, que aportan luminosidad; en cambio, si el subtono es cálido, los tonos como rojo cereza o rojo pasión son ideales, ya que realzan las facciones y aportan calidez.

Usa labiales rojos que hidraten para cuidar la salud de tus labios. Foto: Freepik

Piel color aceituna

Las pieles aceitunadas pueden optar por tonos como rojo arándano, carmesí, rubí o escarlata, dependiendo del subtono; si este es cálido, el rojo bermellón es una excelente opción. Estos tonos ayudan a dar luz y vitalidad al rostro.

Los labiales rojos son versátiles en diferentes contextos. Foto: Freepik

Piel morena y oscura

En pieles morenas con subtono frío, los tonos vino, borgoña o burdeos son ideales, ya que aportan elegancia y profundidad. Por otro lado, las pieles con subtono cálido pueden usar prácticamente cualquier tono de rojo, desde los más brillantes hasta los más intensos, logrando looks versátiles y llamativos.

Después de usar labial rojo, es importante desmaquillaros antes de dormir. Foto: Freepik

Ahora que ya sabes qué tonos de labial rojo van mejor con tu piel, es momento de animarte a probarlos, jugar con diferentes estilos y hacerlos tu marca personal. Al final, el mejor labial es el que te hace sentir increíble desde el primer momento en que te miras al espejo.

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