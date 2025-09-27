En medio de rutinas de skincare, exfoliación e hidratación, los parches para granitos han aparecido como un aliado prometiendo ayudarte en momentos incómodos y emergencias. En De Última te contamos si es recomendable usarlos.

¿Qué son los parches para granitos?

Los parches para granitos, fabricados con un gel hidrocoloide, actúan como apósitos diminutos que se adhieren a la piel. Su interior atrae y retiene el líquido que contiene el grano —sebo y pus— ayudando a “secar” la zona sin forzarla, mientras su capa externa forma una barrera protectora.

De acuerdo el blog de Garnier esa combinación favorece a que la lesión sane con menos riesgo de infección o manipulación.

Son más eficientes para reducir la severidad del acné en zonas leves o moderadas. Su ventaja principal consiste en controlar el enrojecimiento y absorber fluido sin dejar la piel expuesta.

Los parches para granitos actúan como escudos invisibles que protegen tu piel del contacto y la contaminación exterior. Foto: Freepik

Leer también: Cómo es el método coreano para eliminar las manchas de la cara

¿Cuáles son los beneficios de los parches para granitos y cómo usarlos?

Entre las ventajas más destacadas se encuentran:

Disminuyen la inflamación y el dolor en menos tiempo.

Contribuyen a un menor rastro visible del grano al protegerlo del contacto directo y contaminación externa.

Algunos modelos son tan discretos que pueden acompañarte durante el día debajo del maquillaje .

. Ayudan a evitar tocar, apretar o manipular la zona afectada.

Para maximizar esos beneficios, lo ideal es seguir una rutina cuidadosa de skincare. De acuerdo con la Universidad de Stanford, lo primero es limpiar con suavidad, luego secar bien la zona y después colocar el parche directamente sobre el brote. Mantenlo durante varias horas (idealmente durante la noche) y retíralo cuando haya absorbido líquido, o cuando pierda adherencia.

Debe evitarse su uso sobre piel agrietada, muy sensible o con lesiones abiertas. Además, es recomendable consultar con un dermatólogo antes de usar solo parches en tu piel.

Con los parches para granitos puedes maquillarte sobre ellos sin riesgo de infectar tu rostro. Foto: Freepik

¿Cuáles son las marcas en tendencia de parches para granitos?

Hydrocolloid Invisible Pimple Patches, de The Inkey List: estos parches son casi imperceptibles y prometen reducir los brotes en 4 horas. Contienen ácido salicílico en su fórmula. Acne Day Dot, de Peace Out: es un parche transparente para uso en el día y la noche, diseñado para actuar mientras permites aplicar maquillaje encima. Contiene una fórmula hidrocoloide y activos anti acné que ayudan a minimizar el brote en poco tiempo. Parches faciales “Super Heart” para acné, de Truly Beauty: estos parches con forma de corazón, aprovechan el efecto hidrocoloide para absorber grasa, calmar el enrojecimiento y proteger contra nuevos brotes.

Si estás buscando una opción ligera para incluir en tu maquillaje, también puedes probar los parches purificantes exprés de Sephora Collection, que reducen visiblemente imperfecciones en 6 horas con triple acción purificadora.

Los parches para granitos se han convertido en un must del skincare, no solo por su efectividad, sino también por su estilo. Puedes encontrarlos en versiones transparentes, de colores vibrantes o con formas divertidas como estrellas, corazones y hasta personajes animados. ¿Te animas a probarlos?

Leer también: 5 errores que empeoran la caspa

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí:https://www.eluniversal.com.mx/newsletters