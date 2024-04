Cada vez que la actriz mexicana Eiza González aparece en público o en sus redes sociales, nos deja encantados con sus increíbles looks e impecable estilo, convirtiéndose en la inspiración de muchas mujeres no solo a la hora de vestir, sino también para un peinado o un tipo de maquillaje.

Y es que Eiza también se ha abierto camino en Hollywood, no solo con su talento al participar en una serie de películas y series con éxito, sino también en diferentes alfombras rojas donde ha sido considerada muchas veces como una de las mejor vestidas del evento.

Foto: EFE

Actualmente, Eiza está de gira presentando su más reciente película The Ministry of Ungentlemanly Warfare, en la que participa junto al guapísimo Henry Cavill y Hero Fiennes-Tiffin, el mismo de la serie de películas After.

Para el estreno en Nueva York, la mexicana apareció en la alfombra roja luciendo como una diosa de Hollywood con un ceñido vestido dorado que dejó sin palabras a los asistentes, e hizo que los flashes se dispararan sin cesar.

Eiza González luce como diosa de Hollywood con ceñido vestido

Para la premier de The Ministry of Ungentlemanly Warfare, Eiza González apareció con un ceñido vestido dorado con olanes, del diseñador Jason Wu, los cuales combinó con unos stilettos dorado espejo destalonados, que complementaban perfectamente su outfit.

El vestido, con textura y capitonado, le llegaba a la altura de los tobillos dejando al descubierto sus estilizados tacones. El detalle de los olanes y peplum en la cintura, le dio un poco de volumen al diseño que era estrictamente ceñido a la silueta de Eiza.

Foto: EFE

El beauty look de Eiza González de los años dorados de Hollywood

Eiza complementó su atuendo con un peinado de ondas abiertas con un lado que cubría de una manera muy seductora una parte de su rostro dejando solo un ojo al descubierto.

El maquillaje natural, de labios y mejillas sonrosadas con un poco de brillo en los ojos. Un beauty look que emulaba a las celebridades de los años dorados de Hollywood.

En un video que publicó en su cuenta de Instagram, Eiza muestra un poco cómo se preparó para crear ese look de diva de Hollywood, el cual acompañó con joyería de la firma Cartier.

Leer también: Eiza González luce elegante vestido negro con escote impactante

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters