El viernes 12 de abril comenzó la fiesta en Coachella. Una de las celebridades que se ha estado dejando ver en el festival que culminará el 21 de abril es Megan Fox. La actriz de Transformers no solo ha cautivado con su cabello largo en tono azul, sino que también lució fresca y a la moda con sus outfits.

Uno de los looks que llevó al evento grita “Cowboy core”, una estética que Beyoncé ha estado impulsando desde el lanzamiento de su disco Cowboy Carter y que ya muchas personalidades comienzan a llevar. Además, es un estilo que siempre ha encajado en el festival de música.

El sombrero y las botas vaqueras son los elementos más característicos del estilo cowboy, cowgirl o western, además de prendas de mezclilla y chamarras con flecos. En la plataforma de moda Lyst, informaron que desde el lanzamiento de Beyoncé, la búsqueda de botas vaqueras de la marca Ganni ha aumentado 284% y las de las Tabi Western de Maison Margiela se incrementaron en 66%.

El estilo cowboy de Megan Fox

En el primer día del festival de Coachella, la actriz Megan Fox acudió con un outfit estilo cowboy que se adapta perfectamente a la temporada primavera-verano, para ocasiones de uso informal. Lleva prendas básicas: un minishort denim roto y un body blanco. Según People, el short es de Levi’s y el body de Free People.

Elevó su outfit fresco y desenfadado con un sombrero de estilo western de paja, adornado con con cuentas en tono crudo y azul turquesa. Además, añadió una chamarra de piel de silueta oversize. No lució botas vaqueras, sino unas por encima de las rodillas, conocidas como "over the knee".

Megan Fox luce extensiones de cabello de color azul. Foto: Instagram @meganfox @andrewfitzsimons

En otro momento del evento, mezcló el cowboy con el grunge en su atuendo. Megan Fox llevó una playera larga con motivo de la banda Nirvana, todo un fenómeno en los noventa, la cual acompañó con botas altas y un sombrero vaquero, esta vez en color negro.

Megan Fox impone tendencia con cabello azul

Megan Fox es una de las artistas que en la actualidad más experimenta con los tonos de su cabello, siempre se trata de tonalidades auténticas y llenas de vida: un clásico rubio, un explosivo rojo intenso, pero también prueba los tonos fantasía del momento como el rosa o el azul.

Megan Fox siempre prueba tonos de tinte en tendencia. Foto: Instagram @meganfox

Hace poco lucía un corte bob con destellos de azul suave (su pelo natural), tonalidad que su estilista para ese cambio de look, Dimitris Giannetos, llamó Blue Jeans. Ahora aparece con extensiones en un azul más intenso y con más brillo. La combinación de este color de pelo con los sombreros estilo western fue verdaderamente asombrosa.

El estilo cowboy está en auge, así que no dejes de lucir tus botas y sombreros. Son prendas hermosas que pueden llevarse con piezas primaverales y veraniegas.

