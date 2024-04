Con la llegada de la primavera, las celebridades comienzan a lucir looks de playa que sirven como referencia para saber cuáles son las tendencias que reinan en la temporada. Siempre hay espacio para trajes de baño clásicos, pero también relucen algunos trends para avivar la imagen en vacaciones o días de descanso.

Recientemente, Kim Kardashian sorprendió a sus cuantiosos seguidores de Instagram con unas imágenes en la playa, donde luce un bikini animal print. Aunque este estampado es considerado un básico, en cada temporada unos patrones obtienen más favoritismo que otros: desde clásicos como leopardo y cebra hasta menos comunes como el de vaca y el de tigre.

En algunas ocasiones, el estampado animal se tiñe de colores diferentes a los neutros que los caracterizan, como rojo y azul rey, o tonos vibrantes como los neón. En la playa, los colores vivos siempre pueden tener un lugar. Este año, es un print que se llevará mucho, sobre todo el leopardo, en faldas, pantalones, blusas y hasta vestidos. ¿Lo quieres lucir en algún traje de baño?

Kim Kardashian en bikini con el animal print que será tendencia

Kim Kardashian luce un bikini de su marca de ropa, Skims, que destaca por tener un diseño animal print de serpiente, en un juego de tonalidades café. Ella tiene predilección por los colores neutros, pero en esta ocasión los realza con el exuberante estampado.

Si bien el patrón de leopardo suele estar catalogado como todo un clásico, el de serpiente también tiene cierto encanto atemporal, que se puede lucir en paletas beige y gris en sus versiones tradicionales, así incluso puede ser la opción para aquellas mujeres que son menos atrevidas.

Kim Kardashian en compañía de su kermana Khloé. Foto: Instagram @kimkardashian

Leer también: Ludwika Paleta luce un bikini negro básico para cualquier temporada

El traje de baño de Kim es de dos piezas, con el modelo de top básico en forma de triángulo. Pero en una de las imágenes se encuentra su hermana Khloé Kardashian a su lado para confirmar que el animal print también puede lucir muy lindo en un diseño de una pieza o one piece. Además, lleva un accesorio para el cabello con este estampado, otra manera de incorporarlo al look de playa si no se desea llevar en el traje de baño.

El sombrero cowboy en looks de playa

Beyoncé no solo revoluciona la música con el lanzamiento de su disco Cowboy Carter, sino que también está renovando el estilo cowboy o “cowgirl” e imponiendo tendencia. La fundadora de Skims lució un sombrero vaquero negro con su bikini e hizo una referencia a la letra del tema "Texas Hold ‘Em" de la cantante para indicar que estaba en las Islas Turcos y Caicos: “This ain’t Texas…it’s Turks”.

Kim Kardashian publicó imágenes en la playa donde luce un bikini animal print. Foto: Instagram @kimkardashian

El sombrero vaquero es una de las piezas clave de la moda cowboy o cowboy core. Con este look de playa de Kim, podemos ver que será un complemento favorito para lucir con trajes de baño en la primavera de 2024, tanto como los sombreros de paja o las gorras de béisbol.

Leer también: María Chacón luce el color de traje de baño que nunca puede faltar

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters