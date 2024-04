Eiza González vive un momento de mucho éxito profesional con el reciente estreno de la serie de ciencia ficción El problema de los tres cuerpos (Netflix) y, además, se encuentra en plena promoción de la película The Ministry Of Ungentlemanly Warfare, dirigida por Guy Ritchie y protagonizada también por Henry Cavill.

Esta semana, la actriz mexicana fue invitada a The Drew Barrymore Show, donde compartió detalles de ambos proyectos. En las imágenes que publicó en sus redes sociales se pueden apreciar los detalles de su look para la ocasión. Lució radiante con un vestido lencero en amarillo brillante, color ideal para los meses de primavera y verano.

El vestido lencero de Eiza González

La actriz mexicana Eiza González deslumbró con su look en el programa que conduce la carismática Drew Barrymore. Lució un vestido lencero de satén en un color en el que no es elegido comúnmente: amarillo, tono que promete ser una apuesta segura esta primavera. Y no solo este tipo de amarillo, pues el suave tono mantequilla también es un ganador de temporada.

En el vestido de Eiza, de la marca italiana Versace, destacan detalles que embellecen la silueta minimalista del clásico slip dress que triunfó en los noventa. La prenda tiene una Medusa ‘95 plateada en sus tirantes tipo espagueti, cuenta con un drapeado sutil en el escote y está adornado con un bello encaje negro en la abertura de la falda.

Foto: Instagram @eizagonzalez

Leer también: Dónde ver la nueva serie de Eiza González

Ella lució su vestido lencero con unos tacones negros, un color clásico que combina con todo y ayuda a crear balance en looks con tonos intensos. En cuanto a los accesorios, añadió solo unos aretes con volumen en color plata.

Foto: Instagram @eizagonzalez

Desde hace varias semanas, la actriz lleva un corte bob largo muy moderno y femenino. Esta vez lo llevó alisado y peinado de lado con un poco de volumen. Presumió su piel bien cuidada con un maquillaje natural, que remató con una dosis de gloss en los labios.

Foto: Instagram @eizagonzalez

¿Cuánto cuesta este vestido lencero Versace?

En la tienda online de la marca, este vestido tiene un precio de $54,800 pesos. Además, también está disponible en azul eléctrico, con encaje negro.

El vestido lencero es una prenda clásica que encanta son su minimalismo y sensualidad. Se puede usar tanto de día como de noche. Al parecer, está entre los favoritos de Eiza González, quien lució otro slip dress para celebrar su cumpleaños; en esa ocasión lo llevó rojo con encaje rosa. ¿Has vestido alguno?, ¿te gustaría llevar uno esta temporada?

Leer también: Ludwika Paleta deslumbra con vestido de flores en colores vibrantes

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters