La actriz Eiza González sigue cautivando con los elegantes looks que elige para promover sus más recientes producciones: La serie de ciencia ficción El problema de los tres cuerpos, de Netflix, y la película The Ministry of Ungentlemanly Warfare, la cual protagoniza junto a Henry Cavill.

Para cumplir uno de sus más recientes compromisos relacionado con el filme dirigido por Guy Ritchie, la artista mexicana decidió lucir un elegante vestido negro entallado. Pero no se trata de un modelo convencional o clásico. El diseño está cargado de detalles que lo hacen único, como su escote de impacto. Elizabeth Saltzman es su stylist.

Eiza González deslumbra en vestido negro con escote imponente

¿Cómo es el original vestido de Eiza González? Se trata de un diseño entallado, de largo midi y drapeado en los laterales. La parte del frente queda completamente lisa y alberga una hilera de botones plateados, que elevan la pieza. En la falda, tiene un abertura.

Eiza González deslumbra con un vestido negro entallado. Foto: Instagram @eizagonzalez

El escote aporta sensualidad a la prenda, con una pronunciada forma en V. La belleza del diseño en esta parte viene dada porque el escote se complementa y se acentúa con unas mangas superpuestas, cortas y tipo globo, así como con un cuello alto y cruzado, rematado con un moño. ¿No es hermoso?

La misma Eiza comparte en su cuenta de Instagram quién está detrás del diseño del vestido. Se trata de la marca de lujo Alessandra Rich, basada en Milán y Londres. Este modelo es de la colección primavera-verano 2024, llamada “From Venus with Love” (Desde Venus con amor). Es una colección con piezas sensuales, irreverentes y elegantes, en colores únicamente blanco y negro.

El vestido de Eiza González es de la marca Alessandra Rich. Foto: Instagram @eizagonzalez y Alessandra Rich

Esta misma semana, la actriz de Descuida, yo te cuido compartió imágenes luciendo un conjunto de la misma firma.

Los complementos del vestido de Eiza

Eiza González lleva su vestido midi con unas zapatillas con tacón con “altura de rascacielos”, que estilizan sí o sí. Son de clásico color negro, a tono con la prenda de ropa, y tienen pulsera con diseño de doble tira.

La actriz mexicana no suele cargar sus looks con muchos accesorios. Para esta ocasión solo lleva un reloj delicado con correa negra y caja cuadrada, y unas arracadas medianas. Luce joyería de Cartier.

En su beauty look, destacan sus ojos con un delineado cat eye y sus labios en tono nude con gloss. Luce un bonito peinado de lado, con un poco de volumen y ondas suaves, el cual aporta un aire vintage, sofisticado y sexy a la vez.

Eiza González con accesorios de Cartier. Foto: Instagram @eizagonzalez

Es recomendable contar con un vestido negro en los básicos del clóset, debido a su elegancia y versatilidad. Cuando se habla del little black dress, se aconseja que sea sencillo, sin muchos detalles, para poder llevarlo en cualquier ocasión y elevarlo con los complementos necesarios. Sin embargo, inspirados en Eiza González, no podemos dejar de sugerir tener algún vestido negro lleno detalles únicos y llamativos.

