La actriz mexicana Eiza González celebra el éxito del reciente estreno de la serie de Netflix El problema de los tres cuerpos (3 Body Problem). La protagonista de esta historia de ciencia ficción no solo sigue cumpliendo compromisos de promoción de esta producción, sino que ya empieza a dar detalles de su nueva película: The Ministry of Ungentlemanly, dirigida por Guy Ritchie.

Con todas estas buenas noticias de la actriz mexicana, los fashionistas no pierden de vista los looks que está llevando en sus diferentes eventos. En uno de sus outfits más recientes, destaca que viste una sudadera de la manera más elegante posible. La artista publicó las fotos en Instagram, donde simplemente escribió: “3 Body Problem Day”.

En los últimos años, motivado por una pandemia, recurrimos a prendas cómodas como pants y sudaderas. La estética comfy se apoderó de las tendencias y se mantuvo posteriormente. El reto (que creemos superado), era cómo lucir estas piezas cómodas con estilo. Antes de esto se hablaba del “sporty chic”, así que teníamos las pistas: lo deportivo y lo elegante pueden ser combinables.

El look elegante de Eiza González con sudadera

Entre la amplia variedad de prendas cómodas que hay en el mercado, este año se pone el foco en la sudadera. La firma italiana Miu Miu (Marca del Año 2023, según Lyst) ha impuesto cuantiosas tendencias últimamente: bailarinas, cárdigan, "no pants". En sus colecciones otoño 2023 y primavera 2024 mantuvo la sudadera tipo hoodie como prenda protagonista de varios looks y la de color gris tuvo una aceptación única.

La reconocida marca Gucci también lleva esta prenda al nivel de lujo y, justamente, de esta firma es la que luce Eiza González. La actriz mexicana lleva una sudadera sin capucha y con cremallera en tono gris suave. El diseño estructurado hace que luzca menos informal. Además, tiene plasmado en la espalda el logo de la firma, en tamaño grande pero de manera sutil.

Foto: Instagram @eizagonzalez

Eiza luce esta prenda de tinte deportivo con una sofisticada falda lápiz de abertura pronunciada en la parte delantera, es una pieza de la primera colección del actual director creativo de Gucci, Sabato de Sarno, para primavera/verano de 2024. En su diseño tiene las letras GG en relieve y el tono de la marca identificado como Rosso Ancora, que resalta en toda su propuesta para la temporada.

Lleva los zapatos slingback pumps Gucci Signoria, en charol vinotinto (Rosso Ancora), a juego con la falda. El detalle más bonito son las cadenas doradas con el nombre de la marca en la correa que abraza el tobillo.

Foto: Instagram @eizagonzalez

González luce su espectacular corte long bob con capas completamente alisado. En su maquillaje, se exalta el tono del labial, similar al rojo de las prendas Gucci que viste. El resto queda en tonos muy naturales que iluminan su rostro. Lleva la manicura tradicional que no pasa de moda: uñas francesas.

Foto: Instagram @eizagonzalez

Con este look de Eiza González nos queda claro que las sudaderas (especialmente las estructuradas y en tonos neutros) se pueden llevar con otras prendas formales para lograr un outfit chic. Además, con respecto al color, nos recuerda que esta primavera se usará mucho el rojo intenso y el vino (que por lo general se asocia más con el otoño), y nos confirma que este luce fabuloso con gris.

