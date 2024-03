La actriz Anne Hathaway está a punto de estrenar La idea de ti (The Idea of You), filme en el que se plantea el romance entre una madre soltera en sus 40 años y el joven líder veinteañero de una popular banda musical. La cinta estará disponible en Amazon Prime el 2 de mayo y ya ha generado muchas expectativas.

Mientras este proyecto llega a la pantalla del streaming, la actriz de El diablo viste a la moda y Los miserables causa revuelo en redes sociales con su más reciente sesión fotográfica para una revista. Su rostro protagoniza la portada de Vanity Fair, en la cual luce un sofisticado traje Chanel con un sexy brasier de látex de Atsudo Kudo: sensualidad elegante.

En las primeras líneas del artículo escrito por la periodista Julie Miller destacan su signo zodiacal: “Hollywood solía decirle que no era sexy. Pero ella lo sabía mejor: ‘Soy escorpio. Sé cómo soy un sábado por la noche’”. Con esto hace referencia al magnetismo y la sensualidad que son asociados con el signo escorpio en la astrología. En la portada se revela una faceta sexy que contradice esos comentarios que recibió en sus inicios.

Anne Hathaway en la portada de Vanity Fair

La actriz luce una chaqueta entallada y con brillo de Chanel, la cual remata con guantes de acabado satinado. Como lleva esta prenda abierta y solo sostenida por un cinturón con perlas en la hebilla de la Maison, se deja ver su brasier de látex, la pieza más sexy de todo su total black.

El beauty look guarda cierto acento punk y glam, con tono de labial vinotinto y ojos ahumados y delineados en negro. Lleva un peinado con volumen y entre sus joyas destaca el par de pulseras con forma de serpientes de la línea de alta joyería Serpenti de Bulgari, firma de la cual es embajadora.

El color negro es parte de otros looks de Hathaway para la revista. En uno de ellos luce un body estructurado y futurista de Mugler, que completa con unos guantes de látex de Atsuko Kudo y unos zapatos con plataforma de Maison Alaïa. Viste otro bodysuit en este tono, con un moño gigante y aberturas, de Viktor & Rolf Couture.

Foto: Vanity Fair (Norman Jean Roy)

También luce un diseño de Prada con guiño a la sastrería, con falda de flecos y ojales, elementos que fueron vistos en la más reciente colección de la marca italiana.

Leer también: Las sandalias planas más bonitas para lucir en primavera y verano

En tonos claros

Pero la actriz posa además en tonos más claros, bajo el mismo concepto de una sensualidad elegante. Vuelve a enfundarse con una prenda de látex, esta vez en tono beige que se transparenta. Se trata de una de las piezas que sorprendieron en el desfile de Maison Alaïa de invierno/primavera 2024 (así definen la temporada). Acompañó este look con guantes de piel de Paula Rowan y calzado plateado de Mugler.

El dorado fue otro metálico con el que deslumbró Anne, además, con este nuevamente llevó flecos. La actriz posó sentada con un vestido asimétrico y con destellos, de Alexander McQuenn; quizá sea este, junto con el modelo de Prada, sus elecciones más elegantes. Calza unas botas doradas de Giambitto Rossi, inspiradas en la gloria del imperio romano.

Foto: Vanity Fair (Norman Jean Roy)

Anne también llevó la prenda sexy por excelencia de nuestros tiempos: un corset. La pieza tiene escote recto y botones joya (es de Louis Vuitton). Los guantes de ópera son el accesorio estrella de esta sesión de Vanity Fair y, para este look, luce unos de la firma neoyorquina Carolina Amato. Pero con los guantes no bastó, usó un velo de rejilla a juego, de la marca londinense Piers Atkinson, para acentuar el glamour y la sensualidad.

Foto: Vanity Fair (Norman Jean Roy)

La stylist de la sesión fue Deborah Afshani y el fotógrafo fue Norman Jean Roy.

Leer también: Cómo llevar un pantalón animal print como María Chacón

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters