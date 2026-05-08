Se acerca la fecha: 10 de mayo, y... ¿no tienes su obsequio? Si es este tu caso, aquí te presentamos algunas ideas para que hagas la elección ideal. El regalo perfecto es aquel que se da con amor y se escoge pensando en agradar a la persona: sus gustos, sus necesidades y, ¿por qué no?, sus caprichos. Además de flores, chocolates y comidas, hay ‘objetos del deseo’ que pueden sacarle una sonrisa.

Para el Día de las Madres, lo primero que debes hacer es establecer un presupuesto, especialmente si son varias personas quienes recibirán un detallito: esposa, mamá, abuela, hermana. Luego, piensa en lo que más disfruta, en sus gustos y en su estilo. Pregúntate: ¿lo usará? Si surge naturalmente un sí como respuesta, vas por buen camino.

Ropa, accesorios, perfumes y productos de cuidado personal están entre los favoritos de las mujeres. Algunos artículos para el hogar, pensados en embellecer su espacio también son bien recibidos. Por supuesto, darle algo bonito asociado con un hobby o con un placer (café, té) le dirá con fuerza que es especialmente para ella.

Un bolso no clásico

Si ya tiene una colección de bolsos atemporales, puedes darle alguno que alegre su look (si crees que podría ser de su estilo).

Un bolso auténtico

Para las mamás más jóvenes o aquellas que tienen un estilo creativo, este bolso en forma de beso y en tono rojo es ideal. La pieza forma parte de la más reciente colección de Desigual. Es de efecto piel, tamaño mediano, asa corta y, además, tiene una correa larga ajustable. Su color avivará cualquier outfit.

Dónde: desigual.com

Precio: 1,890

Foto: Especial

Para el día a día

La marca Kipling ofrece una selección especial para el Día de las Madres, donde encontramos un estampado alegre que se llama Flower Dots. El modelo Art Mini tiene el tamaño ideal: ni muy grande ni muy pequeño, para que lo lleve en su día a día. Puede usarlo como bolso de mano o crossbody.

Dónde: tiendas Kipling

Precio: 2,999 pesos

Foto: Especial

Joyas con significado

Collar largo

¡Las joyas son de los mejores regalos! Puedes elegir una pieza que ella pueda usar tanto en lugares como la oficina como en ocasiones especiales. Este collar largo, de la colección Núcleo de la marca española UNO de 50, destaca por su diseño geométrico moderno, con baño de plata, y su cristal azul.

Dónde: El Palacio de Hierro

Precio: 4,709 pesos

Foto: Especial

Reloj dorado

Un reloj sigue siendo un bonito obsequio para esta fecha especial, solo asegúrate de elegir uno que sea de su estilo. Este tiene el encanto de un brazalete que sobresale en tono dorado (es de acero inoxidable), ideal para mujeres clásicas y elegantes que no temen usar accesorios que destacan.

Dónde: guess.mx

Precio: 4,999 pesos

Foto: Especial

Aretes clásicos

¡Unos aretes clásicos que pueda usar con todo! Joyerías Bizzarro este año propone regalar a mamá piezas como broqueles (si le gustan más pequeños) y arracadas de oro, por tener diseños atemporales y ser de un material duradero. Estas arracadas nos ecantan porque son bicolor.

Dónde: Joyerías Bizzarro

Precio: PPV

Foto: Especial

Perfumes que dejan huella

Idôle Peach’N Roses

Si a mamá le gusta probar nuevas fragancias, no dudes en obsequiarle Idôle Peach’N Roses de Lancôme. Es una mezcla alegre y sensual de frutas y flores con notas de: frutos rojos, pimienta rosa, durazno —que predomina— y rosa damascena. Su aroma es dulce, fresco y jovial.

Dónde: Mercado Libre

Precio: 2,700 (50 ml)

Foto: Especial

Irresistible eau de parfum Nectar

Givenchy lanzó su primer perfume gourmand (con notas de postres o golosinas) este año: Irresistible eau de parfum Nectar. Atrapa desde el inicio con notas chispeantes de aceite de nerolí y la delicadeza del agua de rosas. La nota que evoca un postre es el acorde de pistache, que se mezcla con madera de vainilla. Es un dulce cremoso suave, con gran equilibrio.

Dónde: Liverpool

Precio: 3,590 pesos

Foto: Especial

Happy, de Maja

Si estás buscando una opción con aroma delicioso, pero más asequible que en un eau de perfum, puedes probar algunas de las fragancias de Maja. Happy, eau de toilette, es su propuesta floral acuática, con notas de jazmín y ligero toque cítrico. Su aroma es ideal para el verano.

Dónde: Sanborns

Precio: 542 pesos

Foto: Especial

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Skincare de calidad

Kit de lujo

Si hay algo que apreciamos las mujeres en la actualidad son los productos de skincare de calidad. Este kit Abeille Royale, de la reconocida marca Guerlain, contiene limpiador, sérum antiedad y crema de día, una rutina completa enfocada en rejuvenecer e iluminar la piel, gracias al poder de la miel.

Dónde: Sephora

Dónde: 4,225 pesos

Foto: Especial

Para embellecer sus espacios

Mobiliario con personalidad

Hay muebles que causan el efecto de renovación al instante, por su diseño único e imponente. Este es el caso del aparador Concertina Colore, con una sinfonía de colores capaz de alegrar cualquier espacio, como la sala y el comedor. Solo asegúrate de tener las medidas exactas del espacio que ocupará.

Dónde: karemx.com

Precio: PPV

Foto: Especial

Una orquídea

Una flor hermosa que le dure. Es mucho mejor darla en formato de planta y no de corte, por lo que puede florecer durante tres meses y, bien cuidada, volver a brotar en la siguiente temporada. El blanco clásico y el fucsia concentran la mayor demanda para esta fecha.

Para elegir una belleza, visita la exposición y venta de orquídeas en el Museo Franz Mayer, que este año tiene un espacio dedicado a especies de Oaxaca.

Dónde: Museo Franz Mayer

Precio: PPV

Foto: Especial

Objeto decorativo artesanal

Huakal, marca de alta artesanía mexicana, nos motiva a regalar una obra única con arte, color, creatividad y 'corazón'. Este jarrón de barro pintado y esgrafiado con diseño de peces en un azul muy vivo es capaz de brindar alegría y calidez a cualquier espacio.

Dónde: Para coordinar una visita, se debe hacer cita en: ventas@huakal.com

Precio: PPV

Foto: Especial

De interés: el trabajo de Huakal beneficia a Kalimori, una fundación que apoya a adultos con discapacidades intelectuales, integrando artesanía, diseño e impacto social en un mismo proyecto.

Toma ideas y considéralas y adáptalas a tu presupuesto; sin perder de vista el gusto y la personalidad de mamá.

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