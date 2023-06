Belinda sigue sorprendiendo a sus fanáticos en redes sociales, por sus increíbles looks que dejan a la vista su gusto por imponer tendencias de moda, además se ha caracterizado por sus lujos y excentricidades, los cuales forman parte de su enorme closet conformado por artículos exclusivos; por eso aquí te contamos sobre su nuevo collar candado que ha deslumbrado y mucho más.

La cantante y actriz, continúa marcando tendencia en el mundo de la moda, luciendo zapatos, ropa y accesorios de marcas exclusivas, entre ellas una de las prendas que ha causado gran furor entre sus fanáticos es un collar que lució en uno de sus posts en Instagram donde deja en claro su look de estrella pop.

Foto de Belinda luciendo un candado como collar

Belinda cuenta con un buen número de seguidores en redes sociales, esto se puede ver con los 16.4 millones de followers que tiene en Instagram, donde ha publicado alrededor de 271 post, en los cuales deja ver sus mejores looks y mucho más.

En una de sus últimas publicaciónes de Instagram compartió unas serie de fotos donde se le puede apreciar como luciendo un little black dress ceñido al cuerpo, lo que por supuesto resaltó sus figura escultural, además agregó otro elemento muy top para elevar su look classy, estos fueron los guantes negros satinados, y la cereza del pastel fueron las botas rosas brillates. Todos estos elementos crearon el balance perfecto para lograr un look de alto impacto.

Un accesorio que no pasa de moda

Por si fuera poco, para los accesorios optó por el clásico collar de candar pero en su versión XL. Algo que sin duda no debemos perder de vista, porque todo lo que toca Belinda se vuelve oro, así que no dudes que pronto veremos esta reinterpretación del clásico collar de candado.

Historia de los candados como collares

Este tipo de accesorios tiene una influencia punk, la cual lleva presente hace muchos años en la joyería donde se hace uso de cadenas o eslabones llamativos. Esta tendencia de usar candados como collares tuvo gran poder durante el otoño-invierno del 2014-2015 y con ayuda de Belinda ha logrado regresar a la vida de la moda con el mejor estilo.

Este tipo de collar es un accesorio supercompatible con otros tipos de atuendos y looks, ya que se puede usar en todo momento sin importar la ocasión, por eso existen muchos modelos de candados que contratan diferentes prendas, entre ellos algunos más sutiles que otros compuestos por fincas cadenas o conservadores; asimismo pueden venir decorados con brillantes para darles un toque más lujoso o con una cadena más gruesa para personalidades extravagantes.

A esta tendencia también lleva el nombre de “Padlock”, que en español significa candado; el cual trasforma los collares clásicos de eslabones en un accesorio más arriesgado, compuesto por una referencia de amor. Lo anterior se debe a que al igual que existe un candado, hay una llave para abrirlo, siendo una referencia a la cooperación perfecta entre amantes, quienes tienen la capacidad para llegar al corazón o al amor del otro.

Por otro lado, también existe otro simbolismo de este accesorio que es la puerta a un mundo hermoso y de bendiciones, por lo que muchas personas suelen usar los candados como collares, además de representar seguridad y protección, llegando a ser una tendencia de la moda que se quedara por un buen tiempo.

