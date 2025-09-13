El mes patrio no solo se celebra con banderas y antojitos, también contagia de color al campo de la moda y la belleza.

Esta temporada, las uñas se convierten en un lienzo para expresar el orgullo de ser mexicano con creatividad. Por eso, hoy te dejamos una guía con 5 diseños con toques verde, blanco y rojo.

Leer también El universo Armani: historia de sus marcas de moda y belleza

¿Qué diseños de uñas son tendencia en septiembre 2025?

Las tendencias de manicura para septiembre 2025 combinan elementos culturales con un acabado moderno.

Entre esos elementos tradicionales encontramos a la talavera, los bordados o los colores vivos de la bandera de México, pues transmiten identidad y mucho estilo.

Son manicuras ideales por si buscas salir de lo común pero manteniendo lo que representa a la temporada de las fiestas patrias:

Colores vibrantes como el verde bandera, rojo intenso y hasta el rosa mexicano.

Acabados metálicos y brillantes con toques artesanales.

Inspiración en la cultura popular mexicana.

Diseños personalizados con símbolos icónicos.

5 diseños de uñas para lucir estas fiestas patrias

1. Uñas de talavera

Inspiradas en la cerámica mexicana, estas uñas alternan fondo blanco o azul con figuras geométricas y florales en café, amarillo y anaranjado.

Este tipo de diseño refleja tradición artesanal y al mismo tiempo resulta elegante y minimalista; sin duda, si eres una persona que disfruta de diseños más discretos, es para ti.

Luce una manicura artesanal mexicana con elegancia minimalista. Foto: Etsy

2. Uñas de calavera en verde y rosa mexicano

Perfectas para quienes aman lo festivo y colorido. En este diseño se pintan calaveras en tonos verde bandera y rosa mexicano sobre una base clara como el blanco.

Además, se puede combinar con elementos como flores, patrones geométricos y, si te pones muy creativa, hasta un cactus para adornar.

Este diseño de uñas con calaveras puede ser tan colorido como quieras. Foto: Etsy

3. Uñas con estampado de cactus

Este tercer diseño de manicura simula los cactus, integrando verde, rojo y amarillo; puedes lucirlas en todos los dedos o alternándolos.

Ya sea que utilices stickers para estampar el diseño o a mano alzada también se pueden realizar, eso sí, hay que tener buen pulso y atención al detalle.

Un estilo patriótico en las uñas con toques delicados y femeninos. Foto: Etsy

4. Uñas rojas florales

El rojo sirve de base en este cuarto diseño de uñas y sobre ella se pintan flores blancas o verdes, evocando la fuerza y belleza de México.

Según los expertos de NailPro, los diseños florales continúan siendo de los más solicitados esta temporada y el resto del año, ya que aportan frescura y delicadeza a las manos.

Manicura elegante y coqueta sin dejar de lado la tradición. Foto: Etsy

5. Uñas de tequila con limón

Finalmente, este quinto diseño es una opción atrevida: uñas verdes con pequeños dibujos de rodajas de limón y detalles blancos que evocan al clásico tequila.

Las manicuras temáticas son una manera de destacar en las fiestas o reuniones, pues lucen a juego con el look que deseas llevar.

Manicura divertida y creativa inspirada en una bebida mexicana. Foto: Etsy

Llevar uñas inspiradas en México es mucho más que una tendencia, en realidad, es una forma de rendir homenaje a la cultura y de mostrar orgullo patrio en cada detalle. Ya sea con diseños artesanales, florales o personalizados, lo importante es elegir el estilo que más conecte contigo.

Leer también Cuidados que debes tener al usar limón en tu rutina de belleza

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters