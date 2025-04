La cara de "Las cuatro estaciones", de Antonio Vivaldi, que más se relaciona con el humor, la ironía y lo cotidiano es explorada por Seven Waves Productions en su concierto Inside Vivaldi.

Al escuchar música clásica, al asistir a un concierto de orquesta, frente a frente, el público tiende a pensar que tal o cual compositor quiso hablar de temas profundos. Cuestiones religiosas o místicas, grandes preguntas filosóficas y problemas metafísicos. Pero, a veces, los compositores escribían sobre su día a día, sobre cosas que hasta cierto punto podrían ser absurdas, explica Ginger Cordero, una de las fundadoras de Seven Waves.

Que lo hayan convertido en arte, continúa, es otra cosa, y señala un dato curioso que ya ha sido estudiado: la intención de Vivaldi de que, en ciertos pasajes de "Las cuatro estaciones" se escuchara, por ejemplo, una mosca volando alrededor y llevando al límite a Vivaldi o, digamos, al personaje que protagoniza los cuatro conciertos.

"También se escuchan por ahí unos perros ladrando o un borracho que se anda cayendo. Realmente es una interpretación artística del día a día de un músico", abunda Cordero.

Para acercarse a este carácter en la obra más famosa de Vivaldi, Seven Waves ha preparado un concierto inmersivo en el que se crean atmósferas con pantallas LED, luces y ambientación sonora.

La necesidad de compartir la música académica de una manera diferente fue la que hace dos años dio origen a Seven Waves, productora conformada por seis jóvenes artistas, exalumnos o egresados de las mejores escuelas de música del país: Rodrigo Castillo, Iván González, Carlos Rangel, Antonio Hernández, Ginger Cordero y la fotógrafa Gina Ibáñez.

Foto: Seven Waves Productions, cortesía

"En la actualidad aún hay muchos tabúes alrededor de la música académica: que las orquestas sinfónicas son solamente para cierta clase social o ciertas personas", retoma la palabra Cordero y se pregunta, ¿de qué forma puede hacerse que la música clásica sea más atractiva?, ¿que no sea sólo poner, literalmente, a un grupo de músicos a tocar a Vivaldi frente al público?

"Se nos ocurrió darle un valor agregado, que no sea solamente ir a sentarse a un teatro y ver lo que está sucediendo, sino llevarse un aprendizaje primeramente, porque nosotros queremos compartir de dónde viene la inspiración de esta música. No es solamente escucharla, sino conocer el porqué y no quedarse en que son obras bonitas. Además de esto, se trata de una cuestión sensorial. Siempre hay un trasfondo y ese es el personaje que queremos dejarle a las personas".

"Está científicamente comprobado que al crear atmósferas uno se siente más cercano de cualquier situación que se plantee. Nosotros queremos lograr esto con luces, ciertos sonidos especiales y una pantalla LED en gran formato, aparte de lo que se está interpretando en el escenario".

Inside Vilvadi es el primero en una serie de conciertos inmersivos dedicados a grandes clásicos. Los conciertos serán el 10 y 17 de abril, a las 21:00 horas, en el Teatro Centenario de Coyoacán.

