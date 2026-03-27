Trabajadores de honorarios y también basificados tomaron las taquillas de la Cineteca Nacional de Xoco, para exigir mejoras en sus condiciones de trabajo.

Desde las 11 de la mañana, se colocaron al frente de las boleterías del recinto cinematográfico. En algunos videos que circulan en redes se aprecia que trabajadores dan “paso gratuito” a los visitantes a algunas de las funciones.

Luego de varias horas, a las 4 de la tarde personal de la Secretaría de Cultura federal acudió a una reunión con representantes de los trabajadores. Una fuente interna de la Cineteca Nacional reveló a este diario que el pliego petitorio incluye el respeto a prestaciones laborales básicas, como dos días de descanso a la semana, vacaciones y herramientas de trabajo.

Lee también: Ahora itinerante y que estará hasta el Mundial: Claudia Curiel habla sobre la Colección Gelman y suma a la confusión

Por su parte, la Cineteca Nacional lanzó un comunicado donde señaló que las tres sedes se encuentran operando de manera regular, a pesar de la manifestación en la sede de Xoco.

“Cabe destacar que no existen adeudos pendientes con ningún prestador de servicios profesionales. Asimismo, la recontratación se encuentra en curso conforme a los procedimientos administrativos establecidos; en este proceso se contempla un ajuste de honorarios que garantiza, en todos los casos, que nadie quede por debajo del nivel del salario mínimo vigente”, señaló el comunicado.

Lee también: Abre convocatoria de bienal de pintura